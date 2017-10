Twee vrouwen hebben de zitting in het Vlaams Parlement even verstoord. Het ging om een protestactie van Topradio.

De plenaire zitting werd kort onderbroken toen twee dames op de bezoekerstribune hun borsten ontblootten. Een actie van Topradio dat onlangs naaste een licentie voor een netwerkradio greep.

‘De politiek zet ons in ons blootje, daarom nu de politiek in hun blootje’, liet de radiozender weten na de actie. ‘De plenaire vergadering zag net onze gebodypainte naakte dames.’

De twee werden weggevoerd door de aanwezige veiligheidsagenten. Kort daarna viel de livestream van het parlement uit, al is het niet duidelijk of dat iets met de actie te maken had.

Topradio is groot geworden door frequenties van lokale radiozenders over te nemen. De Vlaamse regering wil echter af van dat soort semi-nationale zenders. Ze veilde afgelopen zomer vier frequentiepakketten voor netwerkradio’s, die in een groot deel van Vlaanderen te ontvangen zullen zijn, maar daar greep Topradio naast.

De zender verzamelde sindsdien al 69.000 handtekeningen voor een petitie om te kunnen blijven uitzenden.