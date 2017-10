Opnieuw yoga in Brussels museum

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel pakt de komende maanden opnieuw uit met yogasessies tussen de monumentale schilderijen van Gao Xingjian.

Het KMSK organiseerde twee jaar geleden voor het eerst yogasessies in de Bernheimzaal, een ruimte waarvoor de Chinese kunstenaar Gao Xingjian zes monumentale schilderijen op maat heeft gemaakt. Xingjiang wilde van zijn zaal in het museum een ontmoetingsplaats maken en door er yogalessen te organiseren, hoopte het museum het publiek aan te moedigen om musea te herontdekken als een ruimte voor reflectie en beschouwing.

Die yogalessen waren in geen tijd uitverkocht. Maar wie destijds te laat was, kan zijn schade nu inhalen. De komende maanden organiseert het museum opnieuw een aantal yogasessies, telkens op vrijdag, tijdens de lunchpauze. Het opzet blijft hetzelfde: De lessen worden in het Engels gegeven en zijn toegankelijk voor alle niveaus, klinkt het.

Ook yogalerares Laia Puig Escandell is opnieuw van de partij. ‘De ruimte vormt een mooi decor, de schilderijen zijn sereen: ze sluiten goed aan bij mijn lessen’, klonk het destijds na haar eerste les in het museum. Een yogamat hoeft u niet zelf mee te brengen, maar u moet wel op voorhand een plaats reserveren via de website (en acht euro betalen).