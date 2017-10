Roy Jans en Dieter Bouvry vinden onderdak bij Cibel-Cebon

Roy Jans en Dieter Bouvry hebben een team voor 2018 beet. Beide renners trekken naar het continentale team Cibel-Cebon. Dat maakte het team bekend op haar Twitteraccount.

De 27-jarige Jans is een snelle man. Naast een rist van ereplaatsen was hij al de beste in onder meer de Kattekoers (2012), de Gooikse Pijl (2014), een etappe in de Ster van Bessèges (2015) en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen (2016). Het voorbije seizoen was de Limburger aan de slag bij het Waalse procontinentale team Veranclassic Aqua Protect.

De 25-jarige Bouvry komt over van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. De West-Vlaming was in september nog de beste in het eindklassement van de Ronde van Ivoorkust.