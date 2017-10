Sporting Charleroi houdt doelman Penneteau langer aan boord

Sporting Charleroi heeft woensdag het contract van doelman Nicolas Penneteau verlengd tot juni 2019. Dat maakte algemeen directeur Mehdi Bayat bekend op Twitter. De 36-jarige Penneteau staat sinds de zomer van 2014 onder contract in het Zwarte Land. Zijn overeenkomst liep komende zomer af.

Penneteau, die voor zijn periode bij de Carolo’s jarenlang in doel stond in de Franse Ligue 1 bij Bastia (1998-2006) en Valenciennes (2006-2014), is ondertussen aan zijn vierde seizoen bezig op Mambour. Hij stond al 123 keer tussen de palen bij Charleroi en hielp de Zebra’s achtereenvolgens aan een vijfde, achtste en opnieuw vijfde plaats in de eindrangschikking.