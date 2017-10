Studenten kiezen dit jaar massaal voor kunstopleidingen

Het aantal hogeschoolstudenten dat zich heeft ingeschreven voor opleidingen in de Kunsten is in vergelijking met vorig jaar zo’n 8 procent gestegen. Voor nieuwe studenten is dat zelfs 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). ‘Dat is gigantisch’, klinkt het.

Nu het academiejaar op volle toeren draait, laten de Vlaamse hogescholen weten of er opmerkelijke verschuivingen zijn. Een opmerkelijke vaststelling: vooral kunstopleidingen zijn sexy. ‘We waren zelf verrast’, reageert Eric Vermeylen, secretaris-generaal van de VLHORA. ‘We hebben nog geen verklaring.’

Zowel het aantal studenten dat is ingeschreven voor muziek- en podiumkunsten als de studenten in de audiovisuele en beeldende kunst is sterk gestegen. ‘En voor die richtingen is er zelfs een toelatingsexamen. We dachten dat dit belemmerend was, maar dat is duidelijk niet het geval’, aldus Vermeylen.

De VLHORA vermoedt dat studenten aangetrokken worden door ‘de excellentie’ van de School of Arts en de technische aspecten in verschillende audiovisuele opleidingen.

Minder interesse in overheidsjobs

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat vooral bedrijfsgerichte opleidingen groeien. ‘Het aantal jobs is de afgelopen jaren sterk gestegen in de privésector. Ook de media brengen dit positieve nieuws. Blijkbaar trekt dit studenten aan die vooral kiezen voor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en voor Industriële Wetenschappen en Technologie’, aldus Vermeylen.

De stijgende aandacht voor bedrijfsgerichte opleidingen heeft ook een keerzijde: steeds minder studenten worden warm voor jobs in de overheidssectoren. Een klassieker, aldus de VLHORA. ‘In een positief economisch klimaat kiezen studenten minder voor overheidssectoren.’

Grootste dalers zijn de opleidingen die voorbereiden op beroepen in de zorg en het onderwijs. De lerarenopleiding is opnieuw 4 procent minder aantrekkelijk dan vorig jaar. De voorbije vijf jaar was er al een daling van zo’n 15 procent. Vermeylen is niet verrast: ‘Het toekomstperspectief voor leerkrachten is niet helder. Het loopbaandebat is nog volop bezig en ook de finish van de hervorming van het secondair onderwijs is nog niet in zicht.’

Hoewel studenten blijven kiezen voor Vlaamse scholen, is de toename niet zo sterk als vorig jaar. Het aantal studenten neemt in het academiejaar 2017-2018 met 0.56 procent toe tot 123.130 studenten. Het aantal generatiestudenten - studenten die zich voor het eerst inschrijven - daalt met 2 procent.