Een dag voor de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders zijn woensdag opnieuw technische problemen opgedoken in een van de keukens van het Europagebouw. Enkele mensen werden onwel.

Net als vorige vrijdag kwamen schadelijke dampen vrij en raakte een aantal personeelsleden onwel, zo meldt het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

‘Ondanks controles en voorzorgsmaatregelen is er opnieuw een technisch incident opgedoken in één van de keukens van het Europagebouw’, zo meldt de Raad in een mededeling. ‘Het technische probleem betreffende de ventilatie van de keukens van het Europagebouw, wat schadelijke dampen produceert in de keukens, heeft ertoe geleid dat een aantal personeelsleden onwel is geworden.’

De brandweer en medische diensten kwamen ter plaatse om de personeelsleden te behandelen en de situatie te onderzoeken. Bij wijze van voorzorg is het Europagebouw ontruimd en zijn de personeelsleden overgebracht naar het aanpalende Justus Lipsiusgebouw, zo vervolgt de mededeling. Het secretariaat-generaal verzekert dat de top van de staatshoofden en regeringsleiders doorgaat zoals gepland.

Het Europagebouw doet sinds begin dit jaar dienst als vergaderplaats voor de Europese ministerraden en de Europese toppen. Vorige vrijdag moesten al twintig medewerkers verzorging krijgen nadat er schadelijke dampen waren vrijgekomen in één van de keukens. Negen mensen die moesten braken en jeukende ogen hadden, werden naar het ziekenhuis gebracht.