‘Beslissing Waalse regering is complete waanzin’

Federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is ‘zwaar teleurgesteld’ over de beslissing van de Waalse regering om 25 wapenvergunningen naar Saudi-Arabië goed te keuren. Ook Groen en SP.A reageren misnoegd.

De nieuwe Waalse regering vaart dezelfde koers als de vorige als het op wapenleveringen aankomt. Onder impuls van Waals minister-president Willy Borsus (MR) worden 25 vergunningen voor wapenexport naar Saudi-Arabië goedgekeurd. Het gaat om een totaalbedrag van 1,8 miljard euro. Federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) begrijpt er niets van.

‘Vanuit humanitair opzicht is dit complete waanzin. Ik ben zwaar teleurgesteld’, zegt De Croo. Als federaal vicepremier, onder meer bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, heeft hij over de wapenleveringen echter niets in de pap te brokken. ‘Dat is regionale materie, dat klopt. Maar op deze manier is alle coherentie in het beleid zoek. We investeren miljoenen om die daar in Jemen slachtoffer worden van dit conflict te helpen. En tegelijk leveren we wapens aan de landen die hen aan flarden schieten. Dat is dweilen met de kraan open.’

Samen met zijn collega vicepremier Didier Reynders (MR) sprak hij zich eerder al uit voor een embargo op de wapenverkoop aan Saudi-Arabië. De meerderheidspartijen steunden daarover ook een resolutie in het federaal parlement. ‘De MR heeft die resolutie mee gestemd. Ik dacht dat we op dezelfde lijn zaten. In Vlaanderen is hier veel meer steun voor.’

De Vlaamse regering is inderdaad veel strenger. Zij houdt alle leveringen naar landen die betrokken zijn in het conflict in Jemen tegen. In Wallonië ligt dat gevoeliger. De wapenindustrie stelt er bijna 8.000 mensen tewerk. Bovendien is de Waalse regering eigenaar van FN Herstal, 's lands bekendste wapenproducent. 'Moet een overheid voor 100 procent eigenaar zijn van een fabriek die wapens maakt? Mijn antwoord is duidelijk neen', aldus De Croo.

Dat Borsus de Waalse wapenindustrie oproept om in de toekomst meer te diversifiëren, om minder afhankelijk te zijn van grote – en omstreden – klanten als Saudi-Arabië, vindt De Croo een goede eerste stap. ‘Maar het moet veel meer zijn. Het gaat om de verkoop van deze wapens nu, op dit moment.’

‘Met de broek op de enkels’

Intussen heeft Groen ook ‘furieus’ gereageerd op de beslissing van de Waalse regering. ‘Het Belgische buitenlandse beleid staat met de broek op de enkels en onze diplomatie wordt gekortwiekt’, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt, die voor een herfederalisering van de wapenexport pleit.

Groen noemt die beslissing ‘gewetenloos’. ‘Saoedi-Arabië voert op dit moment oorlog in Jemen en bombardeert de burgerbevolking. Met deze beslissing hebben de Waalse regering en de MR bloed aan hun handen’, zegt De Vriendt, de auteur van een resolutie - op 8 juni in de Kamer goedgekeurd - waarin de gewesten gevraagd wordt een wapenembargo in te stellen voor Saoedi-Arabië.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) krijgt een veeg uit de pan. ‘Hoe kan de minister de resolutie mee goedkeuren en dit op een geloofwaardige manier verdedigen, als zijn partijgenoot in Wallonië het fiat geeft voor een nieuw miljardencontract aan wapenuitvoer?’, vraagt De Vriendt zich af. ‘Het Belgische buitenlandse beleid staat met de broek op de enkels en onze diplomatie wordt gekortwiekt.’ De groenen pleiten voor een herfederalisering van de wapenexport.

En ook SP.A is misnoegd over de beslissing van de Waalse regering. ‘Gaat economisch gewin voor op mensenlevens?’, vraagt Vlaams parlementslid Tine Soens zich af. ‘Borsus kijkt, net zoals Vlaams minister-president Bourgeois, naar Europa’, zegt ze. ‘Daar kunnen we echt niet op wachten.’