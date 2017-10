U betaalt te veel voor uw bloedtest

Veel medische laboratoria rekenen systematisch ereloonsupplementen aan voor bloed- en andere tests. De meeste mensen betalen die nietsvermoedend terwijl ze dat eigenlijk mogen weigeren, Dat schrijft Knack.

Op duizenden facturen die patiënten een paar weken na de analyse van een bloed-, urine- of stoelgangstaal in de bus krijgen, worden ereloonsupplementen aangerekend. Op zich mogen labs op een vierde van het aangerekende bedrag zulke supplementen vragen. Maar dan wel op voorwaarde dat de patiënt dat op voorhand weet en dat de klinisch bioloog die de test uitvoert niet geconventioneerd is, zoals dat heet.

'De overgrote meerderheid van die laboratoriumonderzoekers is geconventioneerd, maar in de praktijk zien we dat opvallend veel facturen worden ondertekend door die ene klinisch bioloog die dat niet is', zegt Simon November van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. 'Dat is natuurlijk de bedoeling niet.'

Om de weinig koosjere praktijken aan banden te leggen is er een nieuw Koninklijk Besluit in de maak. In de tussentijd raden de ziekenfondsen hun leden aan de facturen aan hun juridische diensten voor te leggen. 'Staan er ereloonsupplementen op, dan raden wij onze leden aan om ze van het factuurbedrag af te trekken. Bij het volgende onderzoek kunnen ze het lab dan via hun huisarts vragen om het door een geconventioneerde bioloog te laten uitvoeren', klinkt het bij de ziekenfondsen.