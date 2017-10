Twente grijpt in na slechte competitiestart: hoofdcoach krijgt andere functie

Eredivisie-club FC Twente heeft woensdagmorgen hoofdcoach Rene Hake ontheven uit zijn functie. Hake blijft wel bij de club, maar zal een andere functie krijgen, meldden de Enschedenaren op hun website. De 45-jarige Hake was sinds augustus 2015 hoofdcoach van de Tukkers. Assistent-coach Marino Pusic neemt voorlopig over.

Twente kende een magere competitiestart en bengelt na acht speeldagen op een teleurstellende vijftiende plaats, net boven de nacompetitieplaatsen, met 6/24.

“We kunnen niet anders dan constateren dat we helaas een uiterst slechte seizoenstart kennen”, legde technisch directeur Jan van Halst uit op de website van Twente. “De feiten zijn wat ze zijn. Los van de resultaten zien we te weinig groei in het spel en ontbreekt de overtuiging. Zondag, tegen Willem II (3-1 nederlaag), was wat dat betreft kenmerkend.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze spelersgroep dit seizoen niet in de problemen hoeven te komen”, vervolgde Van Halst. “Samen met Rene hebben we besloten dat hij stopt als hoofdtrainer en verder gaat in een andere rol bij de club. Dat is een moeilijke beslissing, zeker ook voor Rene zelf. Het zegt tegelijkertijd veel over hem. Het belang van FC Twente staat voorop en ook hij wil dat er een ommekeer komt.”

FC Twente kwam de voorbije jaren vooral in het nieuws door een desastreus financieel beleid. De kampioen van 2010 telt met doelman Jorn Brondeel één landgenoot in de selectie.