Het regende negatieve reacties toen de intussen gewezen Waalse minister-president Paul Magnette (PS) in maart van dit jaar weigerde mee te stappen in het verzet tegen wapenleveringen aan Saoedi-Arabië. Federaal minister Alexander De Croo (Open VLD) – ter zake onbevoegd, alles zit bij de regio’s – wilde alle wapenleveringen aan het land tegenhouden, maar vond alleen in Vlaanderen gehoor.

In Wallonië is de wapenindustrie, met FN Herstal op kop, een grote werkgever. Het gaat om 7.960 banen. Bovendien is FN Herstal voor 100 procent in handen van de Waalse regering. No way, zei Magnette dus. Alleen handelen had volgens de Waalse MP ook geen enkele zin. Als FN die wapens niet levert, doet Duitsland of Frankrijk het wel. Het ‘kleine Wallonië’ zou helemaal alleen niet veel indruk maken, de zaak moest op zijn minst Europees bekeken worden.

Een halfjaar later is Magnette aan het hoofd van de Waalse regering vervangen door de Franstalige liberaal Willy Borsus. Er is een nieuw regeerakkoord, een nieuwe ministersploeg… maar geen nieuwe houding ten opzichte van wapenleveringen. Onder impuls van Borsus keurt Waalse regering 25 wapenexportvergunningen richting Saoedi-Arabië goed, bericht La Libre. Die beslissing is een spiegelbeeld van wat er in Vlaanderen gebeurt. Leveringen naar landen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen, waaronder ook Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, komt er niets door.

Geschutskoepels

De 25 Waalse vergunningen zijn goed voor het enorme bedrag van 1,8 miljard euro. Dat is een maximum, de bedrijven krijgen een vergunning om maximaal 1,8 miljard uit te voeren. Meestal liggen de uiteindelijke exportcijfers een eind lager. ‘Binnen die 1,8 miljard, zit er één heel grote vergunning van 1,7 miljard’, verduidelijkt Borsus’ woordvoerster. ‘Het is een gedeeltelijke hernieuwing van een nog grotere vergunning die al door de vorige regering werd goedgekeurd. Het gaat om geschutskoepels voor tanks, die via Canada naar Saoedi-Arabië gaan.’

Foto: afp

Ook in haar nieuwe samenstelling herhaalt de Waalse regering dat het ‘kleine Wallonië’ alleen niet veel vermag. Er zal geen schot minder gelost worden door Saudi-Arabië als België een rem zet op de export. ‘En het gaat echt wel om heel veel banen in Wallonië.’ De druk opvoeren om een Europees embargo van de grond te krijgen, willen Borsus en co wel. Dat is uiteraard nog niet voor morgen.

Borsus heeft ook niet zomaar blindelings goedgekeurd. Hij houdt zelfs vier vergunningen tegen. Het gaat om drie vergunningen voor de Verenigde Arabische Emiraten en een voor Pakistan. Meer bepaald nachtkijkers en ‘warmgewalst plat staal’ dat kan gebruikt worden voor de bepantsering van voertuigen.

Te afhankelijk van Saudi’s

Is er dan helemaal niets veranderd in de Waalse opstelling? Toch wel. De Waalse MP heeft de voorbije maanden vertegenwoordigers van de wapensector en ngo’s ontvangen en wil dat er op zijn minst nagedacht wordt over nieuwe paden. Hij roept de Waalse wapenindustrie daarom op om na te denken over meer diversificatie. Nu is met name FN Herstal heel erg afhankelijk van de grote afname door de Saoedi’s. Binnen vijf jaar hoopt hij zo’n diversificatieplan te kunnen opstellen. Is dat een eis? ‘Euh, neen, het is een vraag, geen eis’, klinkt het op zijn kabinet.