Honda F1-baas Yusuke Hasegawa licht in een interview met het Spaanse dagblad ‘El Confidential’ een tipje van de sluier op over de relatie tussen Fernando Alonso en de Japanse motorenbouwer.

Fernando Alonso heeft tijdens zijn tweede, vruchteloze, ambtstermijn bij McLaren al meerdere keren publiekelijk kritiek geuit op motorenbouwer Honda. Dat gebeurde niet altijd even tactvol maar Hasegawa steekt ook de hand in eigen boezem en hij vertelt te begrijpen waar de frustratie van de Spanjaard vandaan kwam.

“Er waren mensen bij Honda die helemaal niet blij waren met het gedrag van Alonso, maar ik heb er nooit problemen mee gehad,” aldus de Japanner.

“Ik ben persoonlijk erg teleurgesteld dat ik er niet in geslaagd ben om hem een goede motor te geven. Alonso heeft me steeds onder druk gezet, als er iets niet goed was hield niets hem tegen om me te zeggen dat hij niet tevreden was. Hij is echter een goede persoon en ik ben er zeker van dat hij er spijt van heeft dat er soms harde woorden zijn gevallen.”

“Het was niet gemakkelijk om een goede werkrelatie op te bouwen door het feit dat hij niet gelukkig was,” gaat Hasegawa verder. “Maar het was natuurlijk niet persoonlijk.”

“Alonso is altijd professioneel gebleven en is steeds zijn job blijven doen. Racepiloten zijn echter emotionele mensen en dan moet je begrijpen dat ze zich soms ook zo gedragen. Moest hij de beste auto gehad hebben, zou hij dan tevreden geweest zijn? Ja, daarom moeten we nu ook niet klagen.”

In 2018 zal Honda gaan samenwerken met Toro Rosso en McLaren zal met Renault-krachtbronnen aantreden. Hasegawa blikt nog even terug maar kijkt ook de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

“De verwachtingen van Honda waren veel te hoog,” vertelt de Japanner over de samenwerking met McLaren van de voorbije drie jaar. “Dat was onze grootste fout, we waren veel te ambitieus en eigenlijk waren we er helemaal niet klaar voor in 2015.”

“Maar het zit in de natuur van Honda om nooit op te geven en altijd blijven te vechten. Moest dat anders zijn zouden we de F1 al verlaten hebben,” besluit Hasegawa.

