Weinstein stapt op uit raad van bestuur Weinstein Company

De wegens seksueel misbruik in opspraak gekomen Harvey Weinstein heeft dinsdag ontslag genomen als lid van de raad van bestuur van The Weinstein Company. Dat bericht het magazine Variety. Ook het hoofd van de Amazon Studios, Roy Price, heeft dinsdag ontslag genomen na klachten over seksuele aanranding.

De beruchte Hollywood-producer werd op 8 oktober al ontslagen als directeur van The Weinstein Company, waarvan hij samen met zijn broer aan het hoofd stond. Weinstein bezat wel nog 22 procent van de aandelen en bleef lid van de raad van bestuur. Dinsdag gaf hij volgens Variety ook zijn zitje op. Noch het bedrijf, noch de advocaten van Harvey Weinstein wensten aan het magazine te reageren.

Sinds de beschuldigingen van verkrachting en ongewenste intimiteiten door het Hollywood-icoon de kop opstaken, verkeert The Weinstein Company in zwaar weer. De toekomst van het bedrijf is onzeker.

Ook baas Amazon Studios neemt ontslag

De topman van de Amazon Studios, Roy Price, heeft dinsdag eveneens ontslag genomen na klachten over seksuele aanranding. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Price was eind vorige week al op non-actief gezet nadat televisieproducer Isa Hackett, van 'The Man in the High Castle', hem ervan beschuldigde haar oneerbiedige voorstellen te hebben gedaan in 2015.

Price zou onder meer tegen Hackett gezegd hebben dat zij 'van zijn penis zou houden' terwijl ze samen in een taxi zaten, op weg naar een personeelsfeest van Amazon, zo schreef Hollywood Reporter. Hackett meldde naar eigen zeggen het voorval aan de top van Amazon en besloot met de beschuldigingen naar buiten te komen na het losbarsten van het schandaal rond Hollywood-producer Harvey Weinstein.