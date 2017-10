Ex-woordvoerder Trump ondervraagd over Russische inmenging

De voormalige woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer is maandag langdurig ondervraagd door de speciale aanklager Robert Mueller, in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat bericht de Amerikaanse nieuwssite Politico.

Tijdens het gesprek werd Spicer, die in juli ontslag nam als woordvoerder van president Donald Trump, uitgehoord over het ontslag van FBI-directeur James Comey en zijn verklaringen over dat ontslag. Het ging ook over Trumps ontmoeting met Russische functionarissen, waaronder met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov in het Oval Office.

Spicers ondervraging door Mueller, die een alsmaar breder onderzoek voert naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen in 2016, was al langer verwacht. Voor Spicer de woordvoerder van Trump werd, voerde hij de functie al uit voor het Republikeins Nationaal Comité. Daarna maakte hij deel uit van Trumps campagneteam.

Mueller verhoorde vorige week vrijdag ook al Reince Priebus, die in juli ontslag nam als stafchef van Trump, en eerder ook Keith Kellogg, die ad interim de post van nationaal veiligheidsadviseur bekleedde na het ontslag van Michael Flynn. Naar verwachting zal Mueller binnenkort communicatiedirecteur van het Witte Huis Hope Hicks en de advocaat van het Witte Huis Don McGahn aan de tand voelen.