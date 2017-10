Alison Van Uytvanck treft olympisch kampioene in tweede ronde Luxemburg

Alison Van Uytvanck (WTA 88) neemt het in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Luxemburg (hardcourt/250.000) op tegen de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 69), die vorig jaar in Rio de Janeiro de olympische titel op zak stak.

De 24-jarige Puig nam in de eerste ronde in Luxemburg na één 1 uur en 28 minuten in twee sets (6-3 en 6-4) de maat van de Duitse Angelique Kerber (WTA 11), het eerste reekshoofd. De partij was een heruitgave van de olympische finale vorig jaar.

Van Uytvanck zelf, die zich vanuit de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, had eerder op de dag, eveneens in twee sets (6-2 en 6-4), de Kroatische Alja Tomljanovic (WTA 157) geklopt.

Puig en Van Uytvanck kwamen elkaar één keer eerder tegen op het WTA-circuit. In 2015 in Marrakech trok de Puertoricaanse aan het langste eind.

Ook Elise Mertens (WTA 38) staat in de tweede ronde in Luxemburg. De Limburgse versloeg maandag de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 95) in twee korte sets (6-0 en 6-2). Mertens treft in de tweede ronde de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 85).

De andere twee Belgische vrouwen in Luxemburg, Kirsten Flipkens (WTA 75) en Yanina Wickmayer (WTA 112), overleefden de eerste ronde niet.