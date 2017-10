Tottenham speelt gelijk bij Real, flaterende doelman wordt Dortmund bijna fataal in Champions League

De topwedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham kende geen winnaar in de Champions League. In Madrid eindigde het 1-1 na een zinderende wedstrijd. Zo blijven beide clubs ook samen aan de leiding in groep H. Liverpool haalde stevig uit op bezoek bij het Sloveense Maribor, daar werd het maar liefst 0-7. Dortmund bleef verrassend steken op een 1-1 gelijkspel bij het APOEL Nicosia van Igor De Camargo, na een flater van doelman Bürki. Youri Tielemans verloor met Monaco in eigen huis van Besiktas met 1-2, diezelfde score stond ook na 90 minuten op het bord in Feyenoord-Shakhtar Donetsk.

Real Madrid ontving Tottenham met vertrouwen, maar de thuisploeg kwam al snel op achterstand in eigen huis. Verdediger Varane werkte ongelukkig een voorzet van Serge Aurier op rechts voorbij zijn eigen doelman. Toch ging Real met een 1-1 gelijke stand gaan rusten, Cristiano Ronaldo zette vanop de stip een penalty om. Diezelfde Ronaldo kreeg het in de eerste helft trouwens aan de stok met Jan Vertonghen, het opstootje kwam Ronaldo op geel te staan. Real wist niet te winnen, vooral Benzema wrong een niet te missen kans de nek om. Zo blijven Real en Tottenham samen aan de leiding in groep H, beide ploegen hebben 7 op 9.

In de andere wedstrijd van groep H bleef Dortmund verrassend steken op een 1-1 gelijkspel bij APOEL, waar Igor De Camargo in de basis stond. Zijn wedstrijd was echter al na een halfuur voorbij, De Camargo moest geblesseerd het veld verlaten. Zijn vervanger Pote opende in de tweede helft de score, na een dubbele flater van Dortmund-doelman Bürki. Toch kwam Dortmund nog langszij na een goal van verdediger Sokratis, maar de winning goal vonden de geel-zwarten niet meer. In de toegevoegde tijd van de tweede helft duwde Pierre-Emerick Aubameyang nog niet te missen kans via de paal naast...

Liverpool, met Simon Mignolet zoals bekend op de bank, haalde stevig uit. Op bezoek bij het Sloveense Maribor liet een ontketend Liverpool de netten zeven keer trillen. Al na vier minuten opende Roberto Firmino de score voor de Reds, Philippe Coutinho verdubbelde tien minuten later al tot 0-2. Liverpool ging de rust zelfs in met een 0-4 voorsprong. Mohamed Salah scoorde tweemaal. In de tweede helft scoorde Roberto Firmino nog een tweede keer, Oxlade-Chamberlain en Alexander-Arnold legden de zware 0-7 stand vast. Liverpool gaat op doelsaldo uiteraard aan de leiding in groep E, het heeft vijf punten. Evenveel als Spartak Moskou, dat met 5-1 won van Sevilla.

Youri Tielemans kreeg bij Monaco opnieuw een kans om zich te bewijzen, en startte tegen Besiktas. Radamel Falcao (30.) opende de score, maar Cenk Tosun (34.) zorgde meteen voor de verdiende gelijkmaker. Na de rust (54.) schoot hij Besiktas zelfs voorbij Monaco. Een ontgoochelende Tielemans moest na een uur naar de kant.

Feyenoord kwam vroeg op voorsprong tegen Shaktar Donetsk. Steven Berghuis (7.) zorgde voor de openingstreffer. Bernard (24.) maakte wat later de gelijkmaker. Kort na de rust (53.) scoorde hij opnieuw, 1-2. City telt negen punten, Shaktar zes, Napoli drie en Feyenoord nul.

In Spartak Moskou-Sevilla werd het 5-1 na doelpunten van Promes (18. , 90.), Melgarejo (58.), Glushakov (67.) en Luiz Adriano (74.) voor de Russen en Kjaer (30.) voor Sevilla. Liverpool staat eerste met vijf punten, net als Spartak. Sevilla heeft er vier en Maribor één.

Leipzig tegen Porto stond in die groep al 3-2 bij de rust. Orban (8.), Forsberg (37.) en Augustin (40.) scoorden voor de Oostenrijkers, Aboubakar (18.) en Marcano (44.) voor Porto. Besiktas leidt verrassend met negen op negen. Leipzig heeft vier punten, Porto drie en Monaco maar één.