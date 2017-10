Franse politie rolt organisatie op die migranten smokkelde via België

In Parijs is begin oktober een Soedanese organisatie opgerold die migranten smokkelde naar Groot-Brittannië, Duitsland en Noord-Europese landen. Het netwerk, met een Franse en een Frans-Belgische afdeling, had sinds januari minsten ‘645 passages’ gerealiseerd, onder meer via ons land.

‘Dit is het resultaat van negen maanden onderzoek’, aldus de politiecommissaris Nathalie Dellali. Zeven Soedanezen en een Tunesiër werden opgepakt en in verdenking gesteld van samenzwering, hulp bij illegaal verblijf door een georganiseerde bende en witwassen van geld. De Tunesiër, een illegale chauffeur, werd in Duitsland al voor gelijkaardige feiten veroordeeld.

Een van de gearresteerden baatte twee restaurants en een bar uit in Parijs. Daar werden de diensten aangeboden aan de migranten, die gingen van een illegale taxi tot het meerijden met een vrachtwagen om via België in Groot-Brittannië of andere landen te geraken.

‘Er was een basisprijs van 40 euro voor een illegale taxirit naar Brussel, een forfait van 500 euro om te proberen in een vrachtwagen de grens over te steken of een forfait tot 5.000 om zo vaak als nodig een land in te proberen raken’, aldus Dellali nog.

De onderzoekers vonden sporen van ‘645 passages die sinds januari werden uitgevoerd’, maar ‘we vermoeden dat er veel meer zijn geweest’, aldus nog de politie.