Fransman Jo-Wilfried Tsonga wil in Antwerpen titel wegkapen voor neus van Belgen

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17) neemt deze week als tweede reekshoofd deel aan de de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen. De ervaren Fransman beschouwt zijn trip naar de Scheldestad allerminst als een toeristisch uitje. “Ik heb maar één doel en dat is het toernooi winnen”, verklaarde Tsonga dinsdag.

“Ik wil in Antwerpen zo ver mogelijk geraken”, aldus Tsonga. “Daarmee bedoel ik dat ik het toernooi op mijn naam wil schrijven. Ik zit momenteel goed in mijn vel en heb vertrouwen in mezelf.”

Eind november speelt België de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk. Bij Tsonga, die in de halve finales Frankrijk met twee enkelzeges voorbij servië loodste, zit het duel al in zijn achterhoofd. Al wil hij er nog niet te veel aan denken. “Voorlopig ligt mijn focus op Antwerpen. Maar de Davis Cup-finale vormt natuurlijk een van mijn hoofddoelen van het seizoen. Hopelijk blijf ik gespaard van kwaaltjes en kan ik de eindstrijd topfit aanvatten. Het zal tegen de Belgen een felle strijd worden, maar van enige rivaliteit is geen sprake. Tussen de Belgische en de Franse tennissers heerst een opperbeste sfeer.”

Tsonga heeft in de eerste ronde vrij. In de tweede ronde treft de routinier de winnaar van het duel tussen twee kwalificatiespelers: de Fransman Kenny De Schepper (ATP 155) en de Bosniër Aldin Setkic (ATP 165).