Pascal Smet dient klacht in na doodsbedreigingen

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) gaat klacht indienen bij de politie tegen een vijftiental fysieke bedreigingen, waaronder doodsbedreigingen, aan zijn adres. Smet heeft ook klacht ingediend bij het gelijkekansencentrum Unia voor een aantal bedreigingen wegens zijn geaardheid.

‘We merken vooral in de laatste twee weken een verharding van het debat, na de sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct’, verduidelijkt Smets woordvoerder aan nieuwssite Bruzz. Volgens hem zijn de bedreigingen veelal afkomstig vanuit conservatieve hoek en de pro-autolobby, en viseren ze ook vaak zijn geaardheid.

De Brusselse nieuwssite geeft een bloemlezing van de bedreigingen die de SP.A-minister de laatste twee weken binnenkreeg: ‘Smet guillotine’, ‘il faut éliminer ce type physiquement’, ‘Make it look like an accident’. ‘Y-a-t-il un sniper? ‘ of ‘bloc en beton autour de son cou et hop’, ‘sale pd’ en ‘retourne en Flandres avec ton vélo sans selle’.

‘Er is een bepaalde sfeer gecreëerd, voornamelijk door de pro-autolobby en uit conservatieve hoek die het debat sterk heeft verhard’, aldus de woordvoerder. De minister is een klacht aan het voorbereiden om die dinsdag of woensdag bij de politie in te dienen.

Intussen heeft hij wel naar het gelijkekansencentrum Unia gestapt tegen de opmerkingen en bedreigingen die te maken hebben met zijn geaardheid, aldus nog de woordvoerder.