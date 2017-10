Terwijl bij Groen de champagnekurken ploffen, blijft de mot erin zitten bij de Vlaamse socialisten. In de verkiezingsbarometer van De Standaard – samen met de VRT, La Libre en RTBF – blijft SP.A pluimen verliezen. De Vlaamse socialisten kunnen vandaag slechts 11 procent van de kiezers verleiden. Tijdens de jongste verkiezingen in 2014 was dan nog 14,1 procent, toen ook al geen resultaat om over naar huis te schrijven.

‘Een keer scoren volstaat niet’

SP.A-voorzitter John Crombez had zijn partij nochtans in de aandacht gewerkt midden vorige maand in een debat met Open VLD voorzitter Gwendolyn Rutten tijdens De Zevende Dag. Vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, zouden volgens Crombez minder pensioen krijgen. Iets waar Rutten keihard tegen in ging. De regering borg haar voornemen uiteindelijk op.

‘Ik ben heel verwonderd door dit resultaat’, zegt Gents burgemeester Daniël Termont. ‘Ik had net het gevoel dat we goed bezig waren de laatste tijd, kijk maar dat pensioendebat. Ik zou niet weten waarom we niet beter scoren. Bel misschien eens de voorzitter.’ Maar voorzitter John Crombez wil niet reageren op het slechte resultaat van zijn partij. Ook de vorige voorzitter Bruno Tobback onthoudt zich van alle commentaar. ‘Dat kan toch alleen maar verkeerd geïnterpreteerd worden.’

Kitir. Foto: Photo News

‘Met die pensioenen hebben we inderdaad gescoord’, zegt Meryame Kitir, de fractieleider van SP.A in de Kamer. ‘Maar één keer scoren volstaat niet. We moeten keer op keer scoren en daarin slagen we nog onvoldoende.’

‘Wij slagen er onvoldoende in om de goednieuwsshow van de regeringen te doorprikken’, beaamt Aaron Ooms, de jongerenvoorzitter van de partij. ‘Onze voorzitter kan dat nochtans. Kijk maar naar die pensioendiscussie.’

‘Niet gemakkelijk, oppositie voeren’

Een partij die decennialang mee heeft bestuurd, heeft het moeilijk om zich plots als een politieke maagd in de oppositie te bewegen. Een voordeel dat Groen bijvoorbeeld wel heeft. ‘Na decennialang meebesturen oppositie moeten voeren, is niet gemakkelijk’, weet ook Joris Vandenbroucke. ‘Dat is even zoeken. Het vraagt tijd om opnieuw het vertrouwen te winnen van de mensen.’

Dat vertrouwen is volgens Kitir ook nog altijd geschaad na alle politieke schandalen waarin vooral zusterpartij PS betrokken was. ‘Onze voorzitter heeft toen nochtans als eerste maatregelen aangekondigd’, zegt Kitir. ‘Maar volgens mij zinderen die schandalen nog altijd na. We zijn in de periode misschien ook teveel met onze reactie op de schandalen bezig geweest, waardoor de inhoud, datgene waar de socialisten voor staan, wat is ondergesneeuwd.’

‘We moeten een kathedraal bouwen’

Die inhoud vormt nog altijd een probleem, vindt Ooms. ‘We moeten een kathedraal bouwen. De architect van een kathedraal ziet ook vaak het resultaat niet van zijn levenswerk. Hopelijk doet John dat wel hé. Ik wil alleen zeggen dat we vandaag een verhaal missen dat boetseert waar we als maatschappij binnen tien, twintig, dertig jaar willen staan. Met zijn twee boekjes heeft de voorzitter daarvoor een eerste aanzet gegeven, maar dat volstaat niet.’

‘De voorzitter heeft de maatregelen genomen om nu met ons inhoudelijk verhaal naar buiten te komen.’, zegt Kitir. ‘We moeten vooral ons eigen verhaal vertellen. Iedere mandataris is daar verantwoordelijk voor. politiek is teamwork.’

‘Geduld, de grote kleppers komen’

Een verhaal is één ding, maar een partij heeft ook de mensen nodig die dat verhaal kunnen brengen. Maar de tijd dat de partij op het nationaal plan mensen had van het envergure als Steve Stevaert, Frank Vandenbroucke of Johan Vande Lanotte is al even voorbij. ‘Ik ga geen schoonmoeder spelen’, is trouwens de enige reactie die de burgemeester van Oostende kwijt wil.

Crombez staat als voorzitter pas op de zestiende plaats in de populariteitspoll. Kitir volgt op plaats 24 en Vandenbroucke staat pas op plaats 30.

‘Crombez is misschien niet de beste communicator’, zegt Ooms. ‘Maar de partij had vooral iemand nodig die de mensen binnen de partij kan verenigen. Dat doet hij erg goed. En de grootste vernieuwing is misschien nog wel de verjonging die hij doorvoert. Het zal nog wat tijd kosten, maar de grote kleppers komen.’

‘Niet minder dan 170 jongeren hebben zich ingeschreven bij de SP.A-academy’, vult Vandenbroucke aan. ‘Organisatorisch, inhoudelijk en wat betreft politiek personeel is alles in stelling gebracht. Zo’n peiling noopt natuurlijk tot bescheidenheid. Maar de zaadjes die we vandaag planten, zullen bloeien. Onze horizon reikt verder dan de volgende verkiezing en zeker dan de volgende peiling.’