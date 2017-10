REACTIES OP HET TOURPARCOURS Iedereen vreest nu al de kassei-etappe met aankomst in Roubaix

Geen woord verkeerd over het Tourparcours na afloop van de voorstelling: gedurfd, spectaculair, iets voor allrounders. De grootste verrassing? Vijftien kasseistroken op weg naar Roubaix. En er is meer waar ze in het Palais des Congres van geschrokken zijn.

Dave Brailsford is de grote man bij Team Sky. Wat vindt hij van het parcours? “Ik hou ervan”, klinkt het. “Het is een heel gevarieerd parcours en daar draait het in de Tour toch om: wie is de beste allrounder? Het gaat niet om de beste klimmer of de beste tijdrijder maar om de beste allrounder. En die zullen we hier vinden. Er is een ploegentijdrit, er zijn de kasseien, waaieretappes, bergetappes uiteraard waaronder die heel korte. Het is een uitgebalanceerd parcours waarop de meest complete renner zal winnen. Deze Tour is meer dan klimmen of tijdrijden. Teams van acht? Dat zal geen enkel verschil maken. Wij hebben niet één Tour met negen renners uitgereden. Iedereen verwacht veel van deze maatregel maar ik voorspel een gelijkaardig scenario.”

Diens BMC-collega Jim Ochowicz ziet ook een heel gevarieerd parcours. “Dit parcours heeft echt alles”, vertelt de Amerikaan. “Veel meer kasseien dan gedacht maar ook veel meer cols dan gedacht. De ploegentijdrit is terug, dat ligt ons wel. Is dit iets voor Richie Porte? Het ziet er goed uit. Ploegentijdritten liggen ons, we hebben een groep renners die Richie over de kasseien kunnen loodsen en Richie is een uitstekend klimmer. De eerste week is dan weer op maat van Greg Van Avermaet. De Mûr-de-Bretagne moet hij aankunnen, de Roubaix-etappe gaat hij enorm leuk vinden. Er liggen heel wat kansen in de eerste week voor Greg.”

Wat bevestigd door BMC-ploegleider Valerio Piva. “Deze Tour heeft extreem alles. Veel wind, veel kasseien, ploegentijdrit, twee keer Mûr-de-Bretagne. Nieuwe beklimmingen, nieuwe aankomsten bergop, korte maar krachtige ritten en een zeer lastige tijdrit op het einde. Je moet klaar zijn van bij de start maar je moet ook in de slotweek heel goed zijn. Maar de verrassing voor mij is Roubaix. Ik had minder kasseien verwacht, drie stroken misschien. Nu zijn het er vijftien. Ik hoop dat het droog blijft.”

Marc Sergeant, sportief manager bij Lotto-Soudal, keek zijn ogen uit. “Dit is op zijn minst gezegd gedurfd”, klonk het. “Er zitten dingen in die we nog nooit eerder hebben gezien. De eerste week is heel speciaal met kasseien en vermoedelijk wel wat wind. De ploegen van de klassementsrenners gaan hier volgens mij toch van schrikken. Het parcours daagt uit. Ik zie toch heel wat kansen voor de vrijbuiters: Benoot, De Gendt… Wij kunnen ons hier wel in vinden. Maar die vijftien stroken kasseien zijn voor mij de grote verrassing. Daar ga je de Tour niet winnen maar je kan hem wel verliezen. En dan zo’n etappe van 65 kilometer. Het wordt een Tour vol spektakel, dat is duidelijk. Zo’n onverharde strook midden in een etappe, het zegt voldoende. De Gendt zal blij zijn, hij is altijd blij. Tim Wellens? Het is een parcours dat hem ligt maar ik ben nu toch nog geneigd te zeggen dat hij volgend jaar de Tour niet rijdt.”

Wilfried Peeters, ploegleider bij Quick Step Floors, ziet veel mogelijkheden voor zowel Julian Alaphilippe als debutant Fernando Gaviria. “Er wordt veel meer gesprint dan vorig jaar”, zag ook Peeters. “Gaviria is zeker een optie, Alaphilippe vindt met de Mûr-de-Bretagne een aankomst die hem moet liggen. Die kassei-etappe, met meer dan 21 kilometer kasseien, is iets waar de klassementsrenners niet naar uitkijken. Die bijkomende bonificaties gaan voor meer nervositeit in het peloton zorgen. En die Pyreneeënetappe van 65 kilometer gaat ook iets speciaals worden. Ik ben benieuwd wat dit gaat geven.”