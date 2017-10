Coucke behoudt vertrouwen in Custovic: “Samen omhoog”

Adnan Custovic blijft de hoofdtrainer van KV Oostende. Dat bevestigde voorzitter Marc Coucke op Twitter. De Bosniër blijft aan de slag tot het einde van volgend seizoen. Hij pakte onlangs over van de ontslagen Yves Vanderhaeghe.

Oostende had dit seizoen wederom steile ambities, maar begon zwak aan het seizoen. Oostende kon in de eerste zeven wedstrijden niet winnen en pakte amper één punt. De Kustploeg nam daarom afscheid van Vanderhaeghe, die de club de voorbije twee seizoenen naar Play-off 1 loodste.

Custovic nam ad-interim over en pakte tegen Genk en Kortrijk meteen vier op zes. Op het veld van de Kerels werd een eerste zege behaald. Afgelopen zondag dwong Oostende Club Brugge tot het uiterste en ging het maar in de slotfase met 3-2 ten onder. Voorzitter Marc Coucke is duidelijk tevreden met het werk van Custovic en geeft de Bosniër een contract tot medio 2019. “Samen omhoog! Proficiat aan & alle vertrouwen in Adi”, klonk het op Twitter.