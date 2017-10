'Verlies van Raqqa is onbetwistbaar zware klap'

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben Raqqa ‘volledig onder controle’ en hebben alle strijders uit de stad verdreven. Dat zegt SDF-woordvoerder Talal Sello. 'Met de val komt er een einde aan de "staat" in Islamitische Staat', zegt Midden-Oosten-expert Jorn De Cock.

In maart 2013 viel Raqqa in handen van een coalitie van rebellengroeperingen bestaande uit het Vrij Syrisch Leger en jihadistische groeperingen, waaronder al-Nusra. Vrij snel daarna begon IS in de stad te infiltreren en wist de terreurgroep rebellengroeperingen te neutraliseren zodat het zelf de stad kon overnemen. Raqqa werd in 2014 uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat van IS.

De afgelopen dagen werd in en rond Raqqa strijd geleverd tegen een bikkelharde kern van IS-strijders. De groep, die voornamelijk uit buitenlandse strijders bestond, weigerde zich over te geven. ‘Wij zullen geen medelijden tonen in deze allerlaatste strijd’, klonk het bij de Amerikaanse autoriteiten aan persagentschap Reuters. ‘Wat nog rest van de terreurgroep, zal uitgerookt worden.’

Zware klap

Dinsdagochtend kondigden SDF-krachten aan dat ze grote stukken van de stad veroverd hadden. De alliantie van Koerdische peshmerga en Arabische milities, gesteund door de Verenigde Staten, kon onder meer het centraal gelegen Naim-plein heroveren - van groot symbolisch groot belang omdat IS er executies uitvoerde.

Midden-Oosten-expert Jorn De Cock wijst erop dat de terreurgroep nog niet verslaan is. IS blijft voorlopig overeind in het grensgbied tussen Syrië en Irak, maar 'wordt steeds definitiever teruggedrongen van stedelijke centra naar de woestijn'. De Cock noemt de val van Raqqa dan ook 'een onbetwistbaar zware klap'. 'De omgeving van Raqqa is de plek waar journalisten en hulpverleners werden onthoofd door "Jihadi John", waar de Jordaanse piloot Muath al-Kasasbeh levend werd verbrand, homo’s van gebouwen werden gegooid, vanwaar IS zijn grootsprakerige propaganda verspreidde en waar buitenlandse strijders aanslagen in Europa planden', zegt De Cock.

Een andere vaststelling die De Cock maakt 'is dat de strijd tegen IS een spoor van vernietiging en chaos achterlaat. De tactiek van de jihadi’s om zich in stedelijke centra te verschansen, noopte de internationale coalitie tegen IS tot vele honderden luchtaanvallen en huis-aan-huis-gevechten. De 150.000 burgers die vorig jaar nog in Raqqa onder het juk van IS leefden, zitten nu te vegeteren in sjofele vluchtelingenkampen – toch zij die de terreur, de strijd en de bombardementen hebben overleefd.'

Raqqa is haast volledig verwoest en de strijd heeft een zware burgertol geëist. Dat de Arabische stad moest worden ingenomen door grondtroepen waarin Koerden een centrale rol speelden, geeft de vroegere inwoners nog minder vertrouwen in een spoedige terugkeer. IS laat een spookstad achter.

Eerder dit jaar werd IS bovendien al verdreven uit de Iraakse stad Mosul.