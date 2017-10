Ophelia zet koers naar Schotland

De tropische storm Ophelia was in Ierland de heftigste storm in vijftig jaar en maakte er maandag drie dodelijke slachtoffers, maar de rust kan er binnenkort terugkeren. De Ierse weerdienst hief in de nacht van maandag op dinsdag fase rood op. Het openbaar vervoer en het luchtverkeer hernemen, maar de scholen blijven dinsdag wel nog gesloten. Ophelia zet nu koers naar Schotland.

Ophelia legde het openbare leven in Ierland maandag plat. Uiteindelijk maakte de storm drie dodelijke slachtoffers. Een 50-jarige vrouw kwam om toen haar wagen in het zuidoosten van het eiland was getroffen door een omvallende boom. Hetzelfde lot trof een man in het oosten van het land. Tot slot stierf een dertiger bij een ongeval met zijn kettingzaag. Hij had geprobeerd een omgevallen boom te ruimen.

De storm bereikte maandag de Ierse kust met windsnelheden tot 150 kilometer per uur. Volgens energiebedrijf ESB Networks zaten ongeveer 360.000 mensen zonder elektriciteit en zal het grote moeite kosten om de stroomvoorziening overal weer snel te herstellen. In Cork, in het zuiden van het land, stortte het dak van een voetbalstadion gedeeltelijk in.

Gedegradeerd

Ophelia is al de tiende orkaan die dit seizoen boven de Atlantische Oceaan is ontstaan. De storm bereikte midden vorige week zijn hoogtepunt boven de Azoren en beweegt sindsdien in noordoostelijke richting. Ondertussen heeft Ophelia al aan kracht verloren en is ze gedegradeerd tot tropische storm.

De storm bevindt zich nu weer boven de Atlantische Oceaan en beweegt richting Schotland. De Britse weerdienst waarschuwt er, net als in Wales en het noordwesten van Engeland, voor sterke wind. Op de westkust van Schotland is daarnaast hoogtij te verwachten. Er is echter niet zo’n zwaar onweer als maandag in Ierland voorspeld.

Ook voor Noord-Ierland gelden er nog stormverwittigingen. De Britse weerdienst waarschuwt daar voor rondvliegende brokstukken, stroompannes en overstromingen aan de kust. Ook daar blijven de scholen dinsdag nog dicht.