Noord-Korea: ‘Landen die VS niet steunen, hebben niets te vrezen’

Noord-Korea heeft alle landen gewaarschuwd dat ze geen vergelding moeten verwachten als ze niet deelnemen aan eventuele militaire acties van de Verenigde Staten. Ondertussen zijn de Koreanen volgens het Amerikaanse CNN niet happig op onderhandelingen met de VS.

‘Zo lang men niet deelneemt aan de militaire acties van de VS tegen Noord-Korea, zullen wij niet dreigen met of overgaan tot het gebruik van kernwapens tegen andere landen’, stond te lezen in een deel van de verklaring dat Noord-Koreaans ambassadeur Kim In Ryong maandag niet voorlas voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

‘Heel het Amerikaanse vasteland bevindt zich binnen ons bereik en als de VS ons heilig territorium zelfs maar een centimeter durven binnen te vallen, zullen ze nergens ter wereld veilig zijn voor onze zware straf’, las de verklaring nog.

Kim zei maandag in de algemene vergadering ook nog dat Noord-Korea nooit zal onderhandelen over haar kernwapens en balistische raketten, ‘tenzij het vijandig beleid en de nucleaire dreiging van de Verenigde Staten uitgewist worden’.

Onderhandelingen niet voor meteen

De internationale gemeenschap hoopt dat Amerikaans president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de strijdbijl begraven en opnieuw gesprekken aanknopen, maar dat zit er voorlopig niet in, stelt een bron binnen de Noord-Koreaanse overheid waarover CNN bericht.

‘Voordat er weer diplomatische betrekkingen kunnen zijn met Trump, willen we een duidelijke boodschap uitsturen dat Noord-Korea betrouwbare defensieve en offensieve mogelijkheden heeft om elke aanval van de VS te counteren’, aldus de bron.