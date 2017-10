Groenen rukken in heel België op

Na Groen in Vlaanderen doet ook Ecolo in Brussel en Wallonië een grote stap voorwaarts in de peilingen. De groene familie steekt de rode naar de kroon.

Groen rijgt al een tijdje de goede peilingresultaten aan elkaar. En zelfs al ligt het jongste cijfer met 13,9 procent iets lager dan dat van de vorige keer, dan nog maakt dat geen einde aan het goede nieuws. De jongste politieke barometer van De Standaard/VRT/RTBF en La Libre, die voor het eerst ook in Brussel en Wallonië werd afgenomen, toont voor de Franstalige geestesgenoten van Ecolo een groeispurt naar liefst 18,5 procent in Wallonië en 16,7 procent in Brussel.

De groene familie, die in de Kamer één fractie vormt en in Brussel op een gemeenschappelijke lijst opkomt, kan daardoor voor het eerst in haar ontstaan aanspraak maken op de titel van tweede politieke kleur van België. De combinatie van MR en Open VLD blijft met voorsprong de grootste politieke familie, maar met deze peilingresultaten zijn Groen en Ecolo samen ongeveer even groot als de PS en de SP.A. Groen heeft op basis van de nieuwe cijfers simulaties gemaakt. Daarin haalt de groene familie met wat nattevingerwerk zelfs meer Kamer­zetels binnen dan de rode.

Ook de onderliggende trends zijn positief. In Wallonië en Brussel is Ecolo uitgegroeid tot de partij met het grootste kiezerspotentieel. In Brussel kan zelfs één op de twee kiezers zich voorstellen voor Ecolo te stemmen. In Vlaanderen staat Groen met haar potentieel op een vierde plaats. De ­kiezers van zowel Groen als Ecolo zijn ook een stuk trouwer ge­worden aan hun partij dan vroeger.

De koers waarbij de ecologisten zich aanbieden als de uitdager voor de N-VA levert dus resultaten op. In Vlaanderen stelt Groen zich op als een partij met een alternatief verhaal. ‘Wij kiezen voor hoop en verbinding, en niet voor de electorale doping van angst en polarisatie’, zegt voorzitster Meyrem Almaci.

Niet aangetast door scandalitis

In Wallonië kan Ecolo zich aanbieden als een partij die niet aangetast is door scandalitis. Zo kan ze geloofwaardig standpunten innemen tegen de cumulatie van mandaten, waartegen zeven op de tien Walen zich verzetten. De partij vangt op die manier de antipolitieke sentimenten in het zuiden van het land op, meer dan het radicaal linkse PTB.

De aanpak lijkt wel te verschillen. In Wallonië heeft Ecolo met Jean-Marc Nollet een boegbeeld dat over de partijgrenzen kiezers aantrekt. Nollet staat op de vijfde plaats in de Waalse populariteitspoll, maar is niet alleen populair bij groene kiezers. Ook bij de andere partijen, met uitzondering van de MR, zijn er kiezers die zich kunnen voorstellen op hem te stemmen.

Groen heeft voorlopig geen boegbeeld dat ook maar in de buurt komt. Wouter Van Besien, gemeenteraadslid in Antwerpen en kandidaat-burgemeester bij de lokale verkiezingen van 2018, staat als populairste groene op de zeventiende plaats.