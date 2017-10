Catalaanse politiechef vrijgelaten onder voorwaarden

Josep Lluis Trapero, het hoofd van de Catalaanse politie Mossos d’Esquadra wordt niet aangehouden, maar hij mag het land niet verlaten. De maatregel kadert in het onderzoek naar gezagsondermijning in Madrid, zo is vernomen uit een gerechtelijke bron.

Trapero, is maandag vrijgelaten onder gerechtelijke controle, na een hoorzitting waarbij het parket zijn aanhouding had gevraagd voor gezagsondermijning. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen. Trapero mag het land niet verlaten en moet zich elke twee weken melden bij een rechter. Zijn paspoort is in beslag genomen.

De Catalaanse politiechef wordt ervan beschuldigd een terughoudende houding te hebben aangenomen toen enkele honderden demonstranten leden van de Guardia Civil gedurende enkele uren belemmerden een gebouw te verlaten door de toegangen ervan te blokkeren. Ook tijdens het referendum op 1 oktober werd de Mossos d’Esquadra een passieve houding verweten.

Volgens gerechtelijke bronnen volgt maandag na 18 uur een uitspraak over de mogelijke aanhouding. In Spanje kan men voor gezagsondermijning tot vijftien jaar cel krijgen.