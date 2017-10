De jongen die zijn ouders neerschoot

Nathon Brooks schoot zijn ouders neer in hun slaap. Ze overleefden het, maar in een documentaire wordt duidelijk hoe ze worstelen met wat hun zoon gedaan heeft. Als u op de eerste avond van de week het lichtere genre verkiest, start een nieuw seizoen van de ‘De Slimste Mens Ter Wereld’.

1. DE SLIMSTE MENS TER WERELD

Vier 21.30-22.55 uur

Vier gaat voor de vijftiende keer op zoek naar de allerslimste. Goedele Wachters, Bartel Van Riet en Rob Vanoudenhoven bijten dit seizoen de spits af.

2. HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

VTM 20.35-21.45 uur

Een vermakelijk programma waarin ook BV’s gefopt worden. In deze tweede aflevering zien we hoe de actrice Ruth Beeckmans een verbluffende hoeveelheid afval in haar auto heeft weten te verzamelen. Heerlijk hoe haar beste vriendin de makers van dit programma inschakelt om haar dat duidelijk te maken.

3. I SHOT MY PARENTS

NPO 3 22.20-23.20 uur

Nathon Brooks was veertien toen hij de slaapkamer van zijn ouders binnenwandelde en hen neerschoot. Zijn ouders overleefden het en worstelen nu met een dubbele situatie: ze zijn slachtoffer én ouders van de dader.