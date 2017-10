Twee jonge tijgers uit Syrië zijn maandagavond aangekomen in het opvangcentrum Felida Big Cat Centre in het Friese Nijeberkoop, in het noorden van Nederland. Ze hebben een binnenverblijf, maar ze zijn ook al buiten geweest, zei een woordvoerster van het opvangcentrum.

De getraumatiseerde roofdieren (een mannetje en een vrouwtje) zijn gered uit de dierentuin Magic World in het door oorlogsgeweld geteisterde gebied rond de stad Aleppo. In Nijeberkoop krijgen Sultan en Sayeeda rust en medische zorg die erop gericht is hun trauma's en angsten weg te nemen.

Het opvangcentrum is niet toegankelijk voor publiek. Als de dieren na een of twee jaar voldoende hersteld zijn, gaan ze waarschijnlijk naar een reservaat in Zuid-Afrika.

De tijgers waren na hun redding in juli overgebracht naar Jordanië. Maandag arriveerden ze op Schiphol. Na hun aankomst werden ze eerst overgebracht naar het Dierenhotel op Schiphol. Daar moesten allerlei documenten worden ingevuld voordat ze officieel in Nederland konden worden toegelaten.