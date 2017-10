Jan Bakelants reageert voor het eerst na zware operatie en mag binnenkort naar huis: “Carrière is niet in gevaar

Jan Bakelants (AG2R) mag de afdeling Intensieve Zorgen verlaten, dat maakte zijn manager Dries Smets maandagnamiddag bekend. De rugoperatie van vorige week vrijdag is goed verlopen, een tweede operatie is wellicht niet nodig. Bakelants stelt het na zijn doodsmak in de Ronde van Lombardije relatief goed. Dat liet de onfortuinlijke renner maandag zelf verstaan in een tweet, zijn eerste reactie na zijn doodsmak in de Ronde van Lombardije.

“We zijn twee dagen na de operatie. Het ziet er goed uit. Er is geen extra operatie nodig”, legt Bakelants uit. “De weg naar herstel zal lang zijn, maar ik ben blij dat ik eraan kan beginnen.”

2 days after surgery, it looks good, no extra intervention necessary. The road to recovery will be long, but I feel lucky I can start it. — Jan Bakelants (@Jan_Bakelants) 16 oktober 2017

Wellicht eind deze week naar huis

“Als alles goed loopt, hoopt hij eind deze week naar huis te mogen keren”, aldus zijn manager Dries Smets. “Na de eerste analyse door de behandelende specialist, professor Bart Depreitere, is maandagmiddag beslist dat een bijkomende operatie allicht niet nodig is. Jan mag daarom de dienst Intensieve Zorgen mag verlaten. Als alles goed verloopt, hoopt hij eind deze week dan naar huis te mogen om zijn herstel daar te kunnen verder zetten. Het is momenteel echter nog te vroeg om een concrete timing te plakken op wanneer hij terug op de fiets zal zitten, maar zijn carrière is niet in gevaar”, luidt het nog bij de manager.



“Jan is uiteraard opgelucht dat de operatie goed verlopen is, en is strijdvaardig om aan de lange revalidatie te beginnen. Hij wenst voorts uitdrukkelijk professor Depreitere en het ganse team verzorgend personeel van de dienst Intensieve Zorgen te bedanken voor de uitermate goede zorgen en uiteraard ook iedereen voor de vele betuigingen van steun die hij de afgelopen dagen gekregen heeft”, luidt het nog in een bericht van de manager.

De 31-jarige Bakelants kwam op 7 oktober loodzwaar ten val in de afdaling van de Muro di Sormano in de Ronde van Lombardije. Hij liep daarbij zeven gebroken ribben, twee gebroken dorsale wervels en twee gebroken lendenwervels op. Omdat enkele breuken onstabiel waren, werd gewacht om hem vanuit Italië te repatriëren naar België en kon hij pas enkele dagen geleden onder het mes. De ingreep vond plaats in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Wanneer de renner van AG2R La Mondiale huiswaarts mag keren en hoelang hij van de fiets moet blijven, is nog afwachten.