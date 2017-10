‘De macht van Merkel erodeert’

Het slechte resultaat van de CDU in Nedersaksen dreigt de coalitieonderhandelingen over een nieuwe regering in Berlijn te bemoeilijken. ‘Mutti’ Merkel ontkent evenwel dat haar positie verzwakt is.

De douche die de CDU van Angela Merkel zondagavond over zich heen kreeg in Nedersaksen, moet ijskoud aangevoeld hebben. In de zomer voorspelden peilingen nog een vlotte zege met 40 % van de stemmen, Bernd Althusmann leek vlot op weg om de nieuwe minister-president te worden. De christendemocraten landden uiteindelijk op slechts 33,6 %, een verlies met ruim twee procent in vergelijking met de vorige verkiezingen en het slechtste resultaat sinds 1959.

Om het nog wat pijnlijker te maken: de sociaaldemocratische SPD, die onder het voorzitterschap van Martin Schulz tot nog toe nederlaag na nederlaag opstapelde, won overtuigend met 36,9 %. ‘De SPD kan toch nog winnen!’, luidde de licht sarcastische reactie van veel commentatoren.

De uitslag in Nedersaksen valt natuurlijk niet los te zien van factoren op lokaal niveau. Maar ze straalt ook af op het nationaal niveau. Merkel kwam vijf keer naar de deelstaat om campagne te voeren, en de uitslag bevestigt de neerwaartse trend in de peilingen sinds de CDU bij de Bondsdagverkiezingen op 24 september een verlies van 8,6 procent moest incasseren.

Merkels schuld en dat van haar mooie praatjes

De secretaris-generaal van de CDU-Wirtschaftsrat, een lobbygroep van ondernemers die bij de CDU aanleunen, schuift Merkel de schuld in de schoenen voor de slechte uitslag in Nedersaksen. ‘De sleutel voor de nederlaag in Hannover ligt spijtig genoeg bij de verkiezingsavond van 24 september in Berlijn, toen men het verlies van meer dan 8 procent met mooie praatjes voorgesteld heeft als een strategische overwinning’, zei Wolfgang Steiger. ‘De verliezers die toen op de verkiezingsavond gezegd hebben dat ze het signaal begrepen hadden, zijn de winnaars in Hannover. Degenen die verklaarden dat ze geen enkele fout hadden gemaakt, zijn dit keer de verliezers.’

Partij van Merkel is verdeeld

Steiger verwoordde zo expliciet het ongenoegen dat leeft in kringen binnen de CDU en zeker bij de Beierse zusterpartij CSU. Zij leggen een direct verband tussen het asielbeleid van Merkel en de slechte uitslag van 24 september, en begrijpen niet dat Merkel op de verkiezingsavond zei dat ze niet inzag ‘wat we anders zouden moeten doen’. Gaf ze daarmee niet aan dat ze zich niets aantrok van ‘het signaal’ dat de Duitsers gegeven hadden door van de Alternative für Deutschland op slag de derde partij te maken?

‘Deze uitslag is een nieuw alarmsignaal voor de hele Unie’, verklaarde Andreas Scheuer, de algemene secretaris van de CSU.

De Unie is verdeeld over de vraag hoe ze de kiezers kan terughalen die het moederschip verlieten. Merkel denkt vooral aan de invoering van extra sociale maatregelen, terwijl de rechtervleugel aandringt op een strenger migratiebeleid - ook na het compromis dat Merkel sloot met CSU-kopman Seehofer om een soort jaarlijkse bovengrens van 200.000 vluchtelingen in te voeren. De overwinning in Oostenrijk van Sebastian Kurz, die zich hard opstelt in het migratiebeleid, versterkt die vleugel in haar overtuiging dat de CSU op de juiste golflengte zit.

Migratie wordt moeilijk

Omdat alles met alles samenhangt in de politiek, kan dit niet anders dan een effect hebben op de positie van de kanselier bij de start van de onderhandelingen voor de vorming van een Jamaïca-coalitie (christendemocraten, liberalen en Groenen) die woensdag beginnen in Berlijn.

‘Een diep onzekere CDU is nu gedoemd om succes te halen’, schreef het Handelsblatt in een commentaar. ‘Als Merkel en Seehofer op dat vlak geen resultaat boeken, dreigt het einde van hun politieke carrière….De erosie van hun macht is na deze verkiezingsavond in Nedersaksen tastbaar.’

Ook het weekblad Focus merkt in dezelfde lijn op dat dit slechte resultaat ‘de druk op de kanselier zal verhogen om de belangen van haar partij sterker uit de verf te laten komen. Dat betekent dat alle vleugels binnen de CDU erop zullen letten of er met hun persoonlijke en inhoudelijke eisen rekening wordt gehouden.’ Vooral inzake migratie kan dit leiden tot zeer moeilijke besprekingen met de Groenen.

Merkel zelf hield zich gisteren sterk: ‘We gaan de onderhandelingen in met het besef dat wij de sterkste partij zijn. Het resultaat in Nedersaksen verzwakt die positie niet. Ik vat de coalitiebesprekingen zeer zelfbewust aan, samen met mijn vrienden uit de CDU en de CSU.’