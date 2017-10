Pep Guardiola haalt opniéuw loftrompet boven voor De Bruyne

Kevin De Bruyne speelt dit seizoen de pannen van het dak bij Manchester City. Zaterdag was hij andermaal de dirigent in het elftal van Pep Guardiola dat met 7-2 won van Stoke. De blonde middenvelder gaf twee assists en strooide met knappe passes. “Hij is momenteel de op een na beste speler in Europa”, vertelde Guardiola maandag.

De Spaanse succescoach deed de uitspraak tijdens zijn perspraatje voor het Champions Leagueduel van dinsdagavond tegen Napoli. De Citizens ontvangen de ploeg van Dries Mertens dan op speeldag drie van groep F. City is na zeges tegen Feyenoord (0-4) en Shakhtar (2-0) met 6 punten leider.

De Bruyne werd afgelopen weekend door Guardiola na 65 minuten naar de kant gehaald. De Rode Duivel kreeg van het Etihad Stadium een staande ovatie en werd achteraf door zowel Guardiola als de bezoekende coach Mark Hughes geprezen om zijn topprestatie. Hughes noemde hem “de beste speler in de Premier League”.

Guardiola omschreef zijn goudhaantje maandag als de “op een na beste speler in Europa”. Enkel Lionel Messi, die hij bij Barcelona jaren onder zijn hoede had, wordt door de Catalaan nog hoger ingeschat. “Ik wil Kevin helpen op het allerhoogste niveau te geraken”, voegde Guardiola eraan toe.

Of Manchester City tegen Napoli weer op topspits Sergio Agüero kan rekenen, is nog afwachten. Na zijn ribbreuk, opgelopen tijdens een ongeval met een taxi in Amsterdam, bleef de Argentijn tegen Stoke op de bank. “Hij doet het elke dag beter. Gisteren (zondag) was hij uitstekend op training”, verklaarde Guardiola.

Vincent Kompany, die nog steeds herstelt van een kuitblessure, kwam maandag niet ter sprake.