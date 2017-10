Nog voor Ophelia had toegeslagen, werden de Ieren omvergeblazen door angstaanjagende terminologie. Want de orkaan die hun richting uitkwam, was eentje van categorie drie. Amerikaanse ...

Alarm in Ierland, waar vandaag Ophelia hard op de beur bonkt. Als orkanen naar de Britse eilanden kunnen reizen, zouden ze dan ook tot in België kunnen geraken? Weervrouw Jill Peeters stelt gerust.

Zeg niet orkaan, zeg… ding

Nog voor Ophelia had toegeslagen, werden de Ieren omvergeblazen door angstaanjagende terminologie. Want de orkaan die hun richting uitkwam, was eentje van categorie drie. Amerikaanse toestanden zijn het.

‘Dat was de grote verrassing van Ophelia’, zegt weervrouw Jill Peeters. ‘Toen Ophelia zich vormde ten zuidwesten van de Azoren, werd al snel voorspeld dat ze richting Britse Eilanden zou trekken. En dat ze een orkaan van categorie één zou zijn. Maar plots werd ze er een van twee, en dan van drie, met rukwinden van 185 kilometer per uur. Dat had niemand verwacht.’

‘Maar ondertussen is Ophelia geen orkaan meer. Ze is afgezwakt toen ze boven koud water terechtkwam en is nu in feite een post-tropische cycloon. Ze heeft zelfs nauwelijks nog een oog. Het hele ding beweegt zich voort aan 70 kilometer per uur, wat veel sneller is dan gewone orkanen. Die schuiven gemiddeld 20 kilometer per uur op. Orkaan Harvey (die de Amerikaanse staat Texas trof, red.) ging zelfs niet sneller dan 4 à 5 kilometer per uur. Dat is meteen ook de reden waarom daar zoveel regen viel: het systeem wilde maar niet voorbijtrekken. Dat zal op de Britse Eilanden niet gebeuren.’

Dat neemt niet weg dat Ophelia nog steeds serieus genomen moet worden. ‘Er is in Ierland een red weather alarm afgekondigd, met potentieel levensbedreigende toestanden’, weet Peeters. ‘Want hij is dan geen orkaan meer, de storm heeft wel nog rukwinden met orkaankracht: meer dan 120 kilometer per uur.’

En wij maar genieten

Voor ons brengt Ophelia enkel goed nieuws. Tenzij u misschien vanmorgen vaststelde dat uw tuinmeubelen en auto vuiler waren dan anders. ‘Ophelia heeft warme subtropische lucht meegebracht naar onze gebieden, en ook Saharastof. Omdat het vannacht geregend heeft, kan je dat stof zien plakken aan spullen die buiten stonden’, aldus Peeters.

Maar we onthouden vooral de heerlijke nazomer. Toch willen we graag weten - de spelbrekers die we zijn - of orkanen ook tot bij ons kunnen geraken. Want nu lijkt het hele circus toch wel heel dichtbij te komen.

‘Een orkaan boven België? Dat zullen we niet meemaken. Zeg nooit nooit, maar de eerste paar honderd jaar zie ik het niet gebeuren’, zegt Peeters. ‘Een storm wordt een orkaan wanneer hij zich kan voeden met warm water. Hij zuigt zich vol tot hij een rondkolkende massa wordt. Maar als zo’n orkaan nog maar land of koud water ruíkt, begint hij af te zwakken. Dat was ook het geval met Ophelia, die dit weekend nog een categorie 3 was en nu al geen orkaan meer. Dus zelfs al zou een orkaan land vermijden door recht in het Kanaal te duiken, dan nog is het water daar veel te koud om stand te houden. Zeewater van 26,5 graden Celsius - de vereiste voor een orkaan - zullen we niet snel meemaken.’

De weervrouw merkt meteen op dat herfststormen met rukwinden van orkaankracht (meer dan 120 kilometer per uur) wel kunnen voorkomen in België. En al voorgekomen zijn. Maar die ‘Amerikaanse’ dingen met ogen laten ons gelukkig links, het is te zeggen ‘rechts’ liggen.

Het is allemaal niet meer ongelofelijk

Harvey, Irma, Jose, Katia, Maria, Nate en nu dan Ophelia. Ze hebben allemaal het nieuws gehaald. Hebben we meer aandacht voor orkanen, of zien we de klimaatverandering aan het werk?

‘Het is moeilijk voor wetenschappers om het aantal tropische stormen te linken aan de klimaatverstoring’, zegt Peeters. ‘Het zijn er te weinig op een jaar om zware bewijsvoering te kunnen voorleggen.’

‘Wat we wél kunnen zien, is dat de stormen vaker doorgroeien tot zware orkanen. Vroeger vonden we orkanen van categorie vier of vijf ongelofelijk. En nu is het de ene na de andere. Dat kunnen we linken aan de abnormale hoge temperatuur van het zeewater. Daar komt bij dat zulke stormen een grotere impact hebben dan vroeger: we zijn met meer - en wonen met meer aan de kust - en door de klimaatverstoring is het zeepeil hoger. Daardoor is ook het stormtij hoger, en is de kans op overstromingen groter.’

Het pad van Ophelia - naar Europa - heeft dan weer niets met klimaat te maken. ‘De meeste stormen trekken van voor de Afrikaanse kust de oceaan over naar de Verenigde Staten, en buigen dan weer af naar Europa. We krijgen hier vaak de restanten van een orkaan over ons. Ophelia is niet eerst langs de VS gegaan, omdat ze zich noordelijker gevormd heeft. Ze is onmiddellijk afgebogen naar Europa. Dat gebeurt nog wel eens’, stelt Peeters. Ze herinnert aan orkaan Vince, categorie 1, die in 2005 op Spanje afstevende (maar al sterk verzwakt was toen hij aan land ging). ‘Dat was de eerste orkaan die zich gevormd had in Europese wateren. En voorlopig de enige, want Ophelia kwam nét buiten Europese wateren tot stand.’