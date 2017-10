Parket vraagt aanhouding van autobestuurder die inreed op winkelpand in Lokeren

De bewoonster van een appartement van een leegstaand winkelpand op de Markt van Lokeren is in de nacht van zondag op maandag omgekomen bij een brand, die uitbrak nadat een auto met hoge snelheid op het gebouw was ingereden.

De bestuurder van de wagen wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding, zegt woordvoerster Sarah Demeyer van de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Foto: BELGA

De wagen reed rond 23.30 uur in op de vitrine van een handelspand aan de Markt in Lokeren. 'Door de aanrijding ontstond er brand die vrijwel onmiddellijk oversloeg op het hele gebouw. Voor de bewoonster van het appartement op de bovenverdieping, een 65-jarige vrouw uit Lokeren, kwam alle hulp te laat. Zij overleed als gevolg van de brand. De aanrijder, een 20-jarige man uit Lokeren, verliet de plaats van de aanrijding maar bood zich later aan bij de politiediensten', zegt Demeyer.

De man werd opgepakt en hij wordt maandagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding. Er werd een verkeersdeskundige en een branddeskundige aangesteld om de omstandigheden van de feiten te onderzoeken.