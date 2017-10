Deze morgen botsten twee vrachtwagens op elkaar, op de E313 richting Antwerpen ter hoogte van Massenhoven. De drie rijstroken werden afgesloten, wat tot immense files vanuit de Kempen leidde. Rond 14u.15 zijn de takelwerken begonnen. Daarbij moet ook de gastank van een van de trucks worden verwijderd. “Een delicaat werk waarvoor een veiligheidsperimeter wordt ingesteld. Daarvoor is de E313 - tijdelijk - in beide richtingen afgesloten’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de E313 richting Antwerpen zijn maandagochtend omstreeks 10.20 uur ter hoogte van Massenhoven twee vrachtwagens op elkaar ingereden, waarna één van de betrokken voertuigen vuur heeft gevat. De rijbaan is er volledig versperd, alle verkeer richting Antwerpen moet de afrit Massenhoven nemen om vervolgens via Zandhoven en Zoersel naar de E34 Turnhout-Antwerpen te rijden.

Het ongeval zorgde meteen voor een file en een kijkfile. Er was een grote, zwarte rookpluim te zien doordat de cabine van een vrachtwagen in lichterlaaie stond. Er vielen er geen gewonden.

'Geen gewonden maar de materiële schade is wel aanzienlijk', zegt Peter Bruyninkx van het Vlaams Verkeerscentrum. 'De twee trekkers van de vrachtwagen moeten alletwee worden weggetakeld. En de cabine van één vrachtwagen. De andere kan wel nog op eigen krachten rijden.'

Eén van de vrachtwagens rijdt op gas. Dat maakt dat de veiligheidsdiensten bijzonder voorzichtig moeten zijn wanneer ze die gastank verwijderen. 'Daarom is beslist om de E313 in beide richtingen af te sluiten', zegt Peter Bruynicnkx. 'Dus ook in de richting van de kempen. Dat verkeer wordt tijdelijk omgeleid naar de E314.'

'En dan is er nog de schade aan de weginfrastructuur, door de brand', zegt Peter Bruyninckx. 'Ook dat maakt dat het nog enkele uren kan duren eer de snelweg weer weer helemaal vrij is.’

Eerst wordt de richting Kempen weer vrijgegeven. Daarna de richting Antwerpen. 'In die richting proberen we ze snel als mogelijk een rijstrook vrij te maken', zegt Peter Bruyninckx.