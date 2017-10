Regeringspartij wint gouverneursverkiezingen Venezuela

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft zondag zijn slag thuisgehaald bij de regionale verkiezingen. Zijn partij sleepte de gouverneurszetel in de wacht in 17 van de 23 deelstaten, zo heeft de nationale kiescommissie CNE bekendgemaakt. De oppositie klaagt onregelmatigheden aan.

De oppositie, die na lang wikken en wegen had besloten om aan de regionale verkiezingen deel te nemen en die volgens de peilingen een kans maakte om in een meerderheid van de deelstaten te winnen, kan voorlopig slechts op 5 gouverneurs rekenen. In één deelstaat is het resultaat nog onbeslist.

Maduro heeft de verkiezingsuitslagen zondagavond als een 'duidelijke overwinning' onthaald. 'Het chavisme legt zich op in de verkiezingen, met 17 gouverneurs. De oppositie heeft er 5', aldus de president, die ervan overtuigd is dat ook in de nog onbesliste staat de uitslag in zijn voordeel zal zijn.

'Wij hebben ernstige vermoedens en twijfels', zegt de campagneleider van de oppositie Gerardo Blyde. De regeringsgezinde kiescommissie maakte het de oppositie moeilijk door 273 stembureau’s op het laatste moment van locatie te veranderen - meestal weg van oppositiegezinde gebieden - en weigerde de stembiljetten bij te werken.

Daar stonden nog steeds de namen op van de verliezers in de eerste ronde van de verkiezingen, wat verwarring in de hand zou kunnen werken. Daarnaast zijn ook een aantal sleutelfiguren van de oppositie, waaronder voormalige presidentskandidaten Henrique Capriles en Leopoldo Lopez - buitenspel gezet: ze werden verbannen uit publieke ambten of zijn aangehouden op verdenking van onder andere corruptie en het plannen van een staatsgreep.

Ruim 18 miljoen Venezolanen waren opgeroepen om zondag te komen stemmen. Volgens de CNE lag de opkomst op 61,14 procent.