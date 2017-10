SPD bezorgt Merkel kleine opdoffer

De sociaaldemocratische SPD heeft de deelstaatverkiezingen van zondag in Nedersaksen gewonnen. Dat is een opsteker voor de centrumlinkse partij, die er tot dusver een ellendig electoraal jaar op heeft zitten.

Het is meteen ook slecht nieuws voor de CDU van bondskanselier Angela Merkel, die zich opmaakt om volgende week federaal formatieoverleg aan te snijden. Haar partij verliest amper twee procent en zat de voorbije vier jaar sowieso in de oppositie tegen de groenrode deelstaatregering, maar de verwijzing naar de tweede plaats zal toch pijn doen. De SPD dankt de zege aan de populariteit van haar plaatselijke premier, Stephan Weil. In 2013 haalden de sociaaldemocraten een kleine vijf procent minder (32,6).

De SPD haalde het met 37,1 procent van de stemmen van de CDU, die op 33,6 procent afklopt, aldus de zenders ARD en ZDF. Het extreemrechtse Alternative für Deutschland haalde met de hakken over de sloot de kiesdrempel van 5 procent en ziet zich aldus vertegenwoordigd in een veertiende deelstaatparlement. Het AfP had, gesterkt doior zijn resultaat in de federale verkiezingen van september, wel gehoopt op minstens tien procent. Voor de CDU is de score van zondag het slechtste resultaat in Nedersaksen sinds 1959.

Behalve de CDU incasseerden ook Die Grünen, Die Linke en de neoliberale FDP klappen. De Groenen, coalitiepartners van de SPD, zakken van 13,7 procent in 2013 naar amper 8,6 procent zondag. De FDP, traditionele partner van de CDU, blijft steken op 7,3, een verlies van 2,6 procent tegenover vier jaar geleden.

Die Linke, zoals de naam doet vermoeden links georiënteerd, raakte niet boven de kiesdrempel van vijf procent (4,6%) en blijft met lege handen over.

De SPD mag dan wel victorie kraaien, door het drastische verlies van de Groenen komt het voortbestaan van de rood-groene regeringscoalitie in Hannover op de helling te staan. Berekeningen door de zenders ARD en ZDF geven aan dat de twee partijen samen ofwel een zetel te kort komen, ofwel de meest nipte meerderheid behalen. Om een meerderheid in het deelstaatparlement te hebben, moeten 68 zetels veroverd worden. De SPD heeft er 54 of 55, Die Grünen 12 of 13.