Antwerp klopt ook Zulte-Waregem

Zo, dat kunstje hebben ze bij Antwerp ook weer geflikt. Na eerder dit seizoen een gelijkspel tegen Anderlecht en winst in Oostende en Gent, ging nu ook Zulte-Waregem over de knie (3-0). En zo zit The Great Old aan tien op twaalf tegen de toppers van vorig seizoen. Volgende week trekken Bölöni en co naar Club Brugge. De huidige competitieleider is gewaarschuwd.

Er viel op de zege van Antwerp niks af te dingen. De roodwitten combineerden snediger, reageerden altijd dat tikje sneller en hielden voetballend het overzicht. Zo vond Oulare al snel Dequevy op de flank. In plaats van blindweg naar de goal te stormen, liep Obbi zich intelligent vrij aan de punt van de grote rechthoek. Doelman Leali had niet het minste verhaal tegen de uithaal van de Antwerp-spits die na twee maand blessureleed voor het eerst terug aan de aftrap verscheen. Zulte-Waregem leek helemaal van slag. Opnieuw Dequevy slingerde de bal voor doel waar Baudry, geïntimideerd door reus Oulare in zijn rug, prompt de bal voorbij zijn eigen doelman knikte. De bijna vernieuwde Bosuil vierde feest. En Zulte-Waregem? Dat krasselde maar wat en kwam voor de pauze niet verder dan een kopbal van Olayinka, nipt over. Zeker weten dat Patrick Decuyper - ooit nog de sterke man bij Zulte-Waregem maar nu aan de slag bij Antwerp - kraaide van plezier.

Coach Franky Dury hield na de pauze Coopman in de kleedkamer en opteerde met Leya-Iseka voor extra offensieve stootkracht. Helaas voor de West-Vlamingen viel het doelpunt opnieuw aan de andere zijde. Marvin Baudry, niet bepaald aan een grootse partij bezig, wilde terugkoppen op zijn doelman maar zag thuisspits Ivo Rodriguez gevat anticiperen. De teruggekeerde Michaël Heylen wilde de fout van zijn ploegmaat nog goedmaken maar kwam niet verder dan een penalty en een tweede gele kaart. Een kokende Heylen vond zijn blunderende ploegmaat niet eens een uitbrander waardig. Chouchou Geoffrey Hairemans zette de strafschop feilloos om.

Waarmee het vuur uit de wedstrijd verdween. Antwerp controleerde, enkel Baudry - alweer hij - trapte de eerredder van kortbij op de dwarsligger. Er zijn van die dagen! N’Diaye solliciteerde nog even naar rood nadat hij zich domweg revancheerde, ref Boucaut hield het bij geel. Zulte-Waregem droop af, Antwerp steeg dankzij de drie punten naar een gedeelde derde plaats, naast Moeskroen en Anderlecht. De rood-witten blijven voorlopig op hun wolk.

