Dames Basket Club Waregem zal volgend seizoen niet meer aantreden in de Top Division Women, de hoogste afdeling in het Belgische vrouwenbasketbal. Dat heeft algemeen manager Francky Waelkens zondag bevestigd aan Belga.

Voorzitter Philippe Delmulle stapt na 17 jaar op als voorzitter. Zonder de financiële middelen van Delmulle wil DBC Waregem niet meer voortdoen op het hoogste niveau. Voor volgend seizoen zal dan ook geen licentie aangevraagd worden.

“De club doet wel voort, maar zonder ploeg in de Top Division Women. Er is een mirakel nodig om een overnemer te vinden. We hebben veel problemen gehad om onze ploeg samen te stellen”, verklaarde Waelkens, die het gebrek aan media-aandacht en de concurrentie met voetbalclub Zulte Waregem aanhaalt als voornaamste redenen.

In voorlopig het laatste seizoen op het hoogste niveau gaat DBC Waregem op zoek naar een 29e opeenvolgende eindnotering in de top vier, al staat het geluk niet aan de zijde van de basketbalclub. De Amerikaanse sterkhouders Shanavia Dowdell en Michalla Johnson moesten een kruis maken over hun seizoen en ook hun vervangers Lanay Montgomery (knie) en Jaklin Nared (persoonlijke redenen) kunnen voorlopig niet spelen. “We zijn op zoek naar een oplossing”, verzekerde Waelkens.

BDC Waregem werd drie keer kampioen van België (1990, 2008 en 2011) en won ook drie keer de Beker (1990, 1991 en 2001).