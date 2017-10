Club Brugge pakt in extremis zege tegen Oostende

Leider Club Brugge heeft op het veld van hekkensluiter KV Oostende op de valreep de drie punten meegegrist na een spektakelrijke wedstrijd waarin twee bommen van Oostendse makelij telkens een Brugse voorsprong ongedaan maakten. Tot Limbombe in de slotminuut met een afgeweken schot alsnog de leider de volle pot bezorgde. Oostende blijft alleen achter op de laatste plaats, ondanks meer dan moedig verweer.

Kan je Club Brugge zijnde een wedstrijd beter beginnen dan met een doelpunt na achtentwintig - u leest het goed - seconden? Neen dus! Een actie door het centrum werd door Wesley met een perfect hakje voor de voeten van Vormer gelegd en diens trap verdween tegen de netten. Thuisdoelman Vanhamel zag er niet te best uit. Gelukkig voor de Oostendse goalie waren zijn medespelers niet van hun melk. Beter zelfs: een ingestudeerde hoekschop viel voor de zware voet van Siani die bezoekend doelman Horvath geen schijn van een kans liet. Van een opwindende start gesproken.

Sebastien Siani heeft zonet de gelijkmaker tegen de netten getrapt. Foto: Photo News

En het spektakel ging verder. Dennis bleef een gesel voor de thuisdefensie, Wesley buffelde iets voor het half uur een perfect aangesneden hoekschop van Ruud Vormer genadeloos tegen de touwen. Maar ook dat volstond voor de Bruggelingen niet om met een voorsprong de rust in te gaan. Franck Berrier kreeg de bal voor zijn rechter en tegen diens heerlijke streep had doelman Horvath geen verhaal. Vier goals, vier keer om ter mooist! Wat een heerlijke eerste helft was dat aan de kust.

Ook na de rust bleef het tempo hoog. Vanaken claimde een strafschop, doelman Horvath stond een gevaarlijke onrechtstreekse vrije trap toe. Maar scoren werd er voorlopig niet (meer) gedaan, ook al omdat het niveau van de offensieve acties langzaam maar zeker een dip beleefde. Leko bracht Vossen in de plaats van Dennis maar ook de inbreng van de Limburger zorgde niet meteen voor nieuwe offensieve impulsen. De strijd werd vooral op het middenveld gestreden en daar hielden beide ploegen elkaar min of meer in evenwicht. Diaby mocht het ook nog proberen in de plaats van Wesley, interim-coach Custovic reageerde door met Vandendriessche en Özkan voor Siani en Berrier verse slagkracht in te brengen. De wedstrijd ging de slotfase in waarin geen van beide ploegen zin leek te hebben om dat ene puntje op het spel te zetten. Tot in blessuretijd: een vrije trap van Vormer werd eerst nog door Vanhamel stijlrijk gered maar de daaropvolgende hoekschop viel voor de voet van Limbombe, met dramatisch gevolg voor de thuisploeg. Limbombe pakte bij het feestvieren nog een tweede gele kaart maar dat kon hem worst wezen. Twee Oostendse bommen volstonden niet om Marc Coucke en co een puntje te bezorgen.

