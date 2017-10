Game of Thrones actrice verloofd

De 21-jarige Sophie Turner, bekend van haar rol als ‘Sansa Stark’ in Game of Thrones, is verloofd met haar vriend Joe Jonas. Dat laat de actrice zelf weten via Instagram.

‘Ik zei ja’, staat er te lezen naast haar Instagrampost. Op de foto toont Tuner haar ring. Zanger Joe Jonas deelt dezelfde foto met als bijschrift, 'ze zei ja'.

I said yes. Een bericht gedeeld door Sophie Turner (@sophiet) op 15 Okt 2017 om 10:39 PDT

De Britse actrice werd bekend door haar rol in Game of Thrones. Ze was slechts dertien toen ze voor het eerst op televisie verscheen. De 28-jarige Amerikaan Joe Jonas is een zanger en maakte deel uit van de Jonas Brothers. Vandaag zingt hij in de band DNCE. De twee zijn een koppel sinds november 2016.