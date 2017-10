De Antwerpse SP.A keurt het project ‘Samen’ goed

SP.A en Groen trekken in Antwerpen gezamenlijk naar de verkiezingen onder de naam 'Samen'. De partijleden van de SP.A keurden het 'progressief bondgenootschap' al goed. Er was slechts één tegenstem en één onthouding. Dat meldt de partij.

Eén vijfde van de lijst zal gevuld worden met onafhankelijken. ‘We voorzien hoge en belangrijke plaatsen voor mensen die niet uit de politiek komen’, zegt kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien (Groen).

Van Besien wordt lijsttrekker, Mechels commissaris Jinnih Beels komt als onafhankelijke kandidaat op twee en Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws op drie. De lijstduwer wordt iemand van de SP.A, maar wie dat wordt, is nog niet duidelijk.



Ook Groen legt de keuze vandaag voor aan de leden. Pas als er een goedkeuring komt van het project op het ledencongres van Groen kan 'Samen' een realiteit worden.

De beslissing zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten, aangezien er eerst nog enkele andere partijzaken op het programma stonden. Het debat over 'Samen' is er pas rond 16 uur van start gegaan. Dat wordt allicht geen formaliteit, aangezien de voorbije dagen nog niet iedereen binnen Groen overtuigd leek van het project. Net voor het congres verkondigde voormalig boegbeeld Mieke Vogels nog aan VRT dat ze haar partij liever op eigen houtje naar de Antwerpse kiezer zou zien trekken.

De uitslag van de stemming wordt in de loop van de vooravond verwacht. Er is een tweederdemeerderheid nodig voor een goedkeuring.



Verdeling lijst

In de top tien van de lijst 'Samen' zijn vier plaatsen voor SP.A, vier voor Groen en twee voor onafhankelijke kandidaten.

In de huidige gemeenteraad zijn 12 van de 47 zitjes voor SP.A. Groen bezet sinds de verkiezingen van 2012 vier zitjes, maar uit de recente peiling van Gazet van Antwerpen blijkt dat Groen een flink stuk beter zou scoren dan de socialisten, mochten er vandaag verkiezingen zijn.

Programma nog niet bekend

Het programma waarmee Groen en SP.A naar de Antwerpse kiezer willen trekken, is nog niet bekend. SP.A heeft het donderdag alvast over ‘een uniek project dat ongezien is in de politieke wereld’. Met het project hopen de twee huidige oppositiepartijen samen sterk genoeg te staan om burgemeester Bart De Wever (N-VA) het vuur aan de schenen te leggen.

Niet anti-De Wever

De lijst 'Samen' moet nu burgemeester Bart De Wever (N-VA) het vuur aan de schenen kunnen leggen. Maar Van Besien is beducht voor de perceptie van een anti-De Wever-partij. 'Dit is een positief project, niet tegen iets of iemand, maar voor Antwerpen. Er is nood aan een progressief stadsbestuur, we willen een stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Je kunt veel zeggen over de Antwerpenaren, maar ook dat er veel is dat hen verbindt.'

De Wever zelf vindt het niet erg dat SP.A en Groen samen opkomen. 'Het biedt de Antwerpenaar straks een duidelijke keuze', zegt hij in Het Laatste Nieuws. Zelf wil De Wever burgemeester blijven. Hij wil het liefst verder regeren met de huidige coalitie N-VA, CD&V en Open VLD.