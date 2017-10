Auto rijdt met hoge snelheid in op Gentse markt

Een bestuurder is zondagochtend rond half 8 met een hoge snelheid op de wekelijkse markt op het Van Beverenplein Gent ingereden. Dat bevestigt de politie van Gent. Er vielen geen gewonden, schrijft Het Nieuwsblad.

De man reed met een Audi Cabrio en kwam met een hoge snelheid vanuit de Francisco Ferrerlaan. Toen de wagen uitweek voor een bestelwagen die de baan opreed, verloor de bestuurder van de Audi de controle over het stuur en stevende de auto af op de markt op het Van Beverenplein, een druk bezochte markt in Gent. Op het moment van het ongeval waren veel marktkramers hun kramen nog aan het uitstallen en liepen er dus nog niet veel mensen op de markt. Daardoor vielen er geen gewonden.

Ravage

De crash veroorzaakte wel een ravage. De man miste net een snoepkraam en reed recht op een groot bord met daarop een stadsplan van Gent. Een geparkeerde fiets werd eveneens meegesleurd in de crash. De wagen vloog daarop in de lucht en kwam tot stilstand vlakbij een kraam van een slagerij, op het middenplein.

Marktkramer Philip De Smet zag het gebeuren voor zijn neus. ‘Het was 7.35 uur. We waren nog aan het opstellen, maar er was al volk. Plots hoorden we een luid geschuif. Dat bleef maar duren. Dan verscheen de wagen tussen onze camionettes. Het scheelde geen meter. Hij is over een reclamebord gereden en tot stilstand gekomen tegen enkele stalen boogjes.’

Te voet weggevlucht

De wagen kwam tot stilstand op enkele meters van een marktkraam. De bestuurder vluchtte te voet weg terwijl omstaanders een passagier uit het voertuig hielpen. Enige tijd later kon de man opgepakt worden door de politie.

Volgens verschillende berichten zou de man dronken zijn en zou op de achterbank een fles alcohol gevonden zijn. De politie kan echter niet bevestigen dat de man dronken was op het ogenblik van het ongeval vermits de ondervraging en tests nog lopen.