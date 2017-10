Federer overklast Nadal in finale en wint ATP-toernooi Shanghai

De Zwitser Roger Federer (ATP 2) heeft zondag het Masters 1.000-toernooi in Shanghai (hard/5.924.890 dollar) op zijn naam geschreven. De 36-jarige routinier won na één uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-3) van de Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal.

Voor Federer is het de tweede eindzege in Shanghai, na 2014. In 2010 was hij ook al eens verliezend finalist. Het is voor Federer de 94e ATP-titel over zijn hele carrière. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met Ivan Lendl. De Amerikaan Jimmy Connors is de enige die nog meer titels verzamelde. Hij veroverde er 109.

Voor Nadal is het zijn tweede verloren finale in Shanghai. De ‘Koning van het Gravel’ moest ook in 2009 al eens de duimen leggen in de finale. Nadal leidt wel nog in de tussenstand van het aantal onderlinge duels met rivaal Federer. Daarin staat het nu 23-15 in het voordeel van de Spanjaard.