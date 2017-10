Ironman Hawaï - Teleurgestelde Tondeur: “Het was een helse dag”

Alexandra Tondeur, de enige Belgische professionele atlete aan de start voor de Ironman van Hawaï, stelde zaterdag teleur met een 27e plaats, in 10u04:46. Ze was iets meer dan een uur trager dan de Zwitserse Daniela Ryf (8u50:47), die voor het derde jaar op rij won.

“Het was een helse dag”, liet Tondeur, vice-Europees kampioene op de lange afstand, na afloop van haar tweede Ironman van Hawaï optekenen. Vorig jaar werd ze bij haar eerste deelname negentiende. “Na 100 km fietsen werd ik ziek en ben ik even moeten stoppen. De reden van die ziekte kan wel eens liggen in de felle strijd tijdens het zwemmen. Ik heb toen veel vuil water binnengekregen, hetgeen nooit goed is voor de maag. Tijdens het lopen voelde ik even beterschap, maar na 10 km begon mijn maag weer op te spelen. Ik heb 32 km niets gegeten, maar ik heb doorgebeten. In Hawaï geef je niet zomaar op, vind ik. Desondanks ben ik zeer teleurgesteld in mijn resultaat.”