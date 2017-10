Een koppel dat een vakantiehuis huurde in het noorden van Californië raakte zaterdag ingesloten door de bosbranden die er al meer dan een week woedden. Na een mislukte evacuatiepoging en urenlang schuilen in het zwembad, stierf de vrouw.

Tijdens een weekje weg met de familie merkte de schoonzoon van meneer en mevrouw Berriz (76 en 75 jaar) plots dat de voortuin van hun vakantiehuis in Santa Rosa in lichterlaaie stond. ‘Binnen de halve minuut waren we ingesloten door een vuurzee’, klinkt het aan The Independent. ‘We besloten om onmiddellijk te vertrekken.’

De schoonzoon vertrok met de eerste auto, zijn vrouw en hun dochter met de tweede auto. De grootouders, meneer en mevrouw Berriz, volgden hen met een derde auto. Toen ze helemaal beneden aan de heuvel waren waarop het vakantiehuis gelegen was, bleken de grootouders niet meer te volgen. De schoonzoon reed opnieuw de heuvel op, maar moest terugkeren omdat de weg geblokkeerd was door rook en vuur.

Achteraf is gebleken dat de grootouders nooit beneden zijn geraakt omdat een brandende boom vlak voor hun auto dwars over de weg was gevallen. Het koppel besloot terug te draaien, uit de auto te rennen en in het zwembad van het vakantiehuis te springen om te schuilen. Armando Berriz hield zich vast aan de kant van het zwembad en zijn vrouw Carmen hield zich vast aan hem.

Rook en hitte

Telkens wanneer ze even boven water kwamen, controleerden ze of alles nog in orde was. Na enkele uren schuilen in het zwembad, was de lucht echter zo gevuld met rook en werd de omgeving zo warm, dat Carmen Berriz het bewustzijn verloor. Haar man hield haar daarna nog meer dan twee uur vast, terwijl het vuur stilaan minderde.

De hulpdiensten vonden de man terug in het zwembad met een verbrande hand en zijn vrouw in zijn armen. Er werd nog een reanimatie opgestart, maar de vrouw bleek al enige tijd overleden. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, waar hij herenigd werd met zijn familie.

Al 38 dodelijke slachtoffers

De bosbranden in Californië hebben inmiddels 38 slachtoffers geëist, zo meldden de autoriteiten. Het gaat om een van de grootste tragedies ooit in Californië, zei gouverneur Jerry Brown van de zuidwestelijke Amerikaanse staat zaterdag.

De felle wind en extreme droogte maken het voor de brandweer bijna onmogelijk om het vuur te stoppen. Op een week tijd zijn al meer dan 5.7000 gebouwen in de vlammen opgegaan en zowat 100.000 mensen zijn geëvacueerd. In verschillende districten geldt de noodtoestand.

Er is momenteel nog steeds sprake van 16 grote vuurhaarden. Door de weersomstandigheden zullen nieuwe branden snel toenemen in grootte, zegt de nationale weerdienst.