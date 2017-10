Ironman Hawaï wordt afknapper voor Belgen, Duitser Lange wint in nieuw record

Het WK Ironman triatlon is een afknapper geworden voor de Belgen. Frederik Van Lierde werd genekt door een fout van de organisatie en gaf op in het begin van de marathon. Bart Aernouts had geen topdag, maar knokte zich na een moedige inhaalrace toch nog naar een twaalfde plaats. De overwinning ging naar de Duitse outsider Patrick Lange, die een nieuw parcoursrecord neerzette. Zijn landgenoot en topfavoriet Jan Frodeno kreeg tijdens de marathon af te rekenen met een blessure. Bij de vrouwen maakte de ongenaakbare Zwitserse Daniela Ryf haar favorietenrol helemaal waar. Ze won voor de derde keer op een rij.