Aalstar heeft zaterdag Bergen met 81-80 geklopt op de vierde speeldag in de Euromillions Basket League. Bij de rust leidden de Oost-Vlamingen met 43-42. Na een stevige puntenreeks van de Henegouwers was een ultieme remonte van het team van Jean-Marc Jaumin nodig om de zege thuis te houden.

In het Forum leek Bergen met een sterk derde kwart (13-21) een optie te nemen op de zege. Toch knokte Aalstar zich opnieuw in de wedstrijd. Met nog vier seconden te gaan leidden de bezoekers met 79-80. Twee vrijworpen van Andrew Chrabascz bezorgden Aalstar in extremis een 81-80 overwinning. Chrabascz (16 punten, 7 rebounds), Olivier Troisfontaines (18 punten) en John Tofi (15 punten, 10 rebounds) waren de uitblinkers bij Aalstar. Voor Bergen gooide Tre Demps 21 punten door de korf.

Met drie zeges in vier wedstrijden blijft Aalstar in het zog van het ongeslagen Oostende. Bergen slikte zijn tweede nederlaag in vier matchen.

Vrijdag won landskampioen Oostende met 75-92 op bezoek bij Charleroi. Willebroek zegevierde met 83-102 bij Luik en Limburg United was met 93-88 te sterk voor de Leuven Bears. Vorige week woensdag speelden de Antwerp Giants en Brussels al hun vooruitgeschoven wedstrijd van de vierde speeldag. De Giants wonnen toen in extremis met 84-82 van de vicekampioen.