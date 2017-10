Eerst puntenverlies voor Barcelona dat bij Atlético Madrid vijandig wordt ontvangen

Barcelona heeft op de achtste speeldag zijn eerste puntenverlies geleden. De Catalanen bleven op het veld van Atlético Madrid steken op een gelijkspel (1-1). De topper in de Spaanse eerste klasse stond ook in het teken van de politieke spanningen.

De ultras van Atlético haalden de Spaanse vlaggen boven toen de voetballers van Barcelona het veld betraden voor de opwarming. Dat hierbij enkele Barça-spelers een shirt droegen in de Catalaanse kleuren, gooide uiteraard extra olie op het vuur.

Vooral verdediger Gerard Piqué was het mikpunt van gefluit. De Spaanse international steekt zijn Catalaanse gevoel niet onder stoelen of banken en deelde de afgelopen weken veelvuldig zijn mening over de kwestie.

Spaanse vlaggen. Foto: EPA-EFE

Ook voetballend hadden de Madrilenen aanvankelijk reden tot juichen. De eerste kans was wel voor Messi maar hij faalde. Atletico nam het commando over en Griezmann kon tot twee keer toe scoren maar Ter Stegen stond pal. De Duitse doelman had echter geen verhaal tegen een rake knal van Saul, die op aangeven van Carrasco afwerkte.

Na de pauze trok Atletico zich terug voor het doel van Oblak. Barça kwam, de thuisploeg loerde op de counter. Een vrije trap van Messi stierf op de paal.

Griezmann en de later in de partij Carasco zetten Ter Stegen aan het werk. De Catalaanse druk rendeerde uiteindelijk toch. Een voorzet van Sergi Roberto vond het hoofd van Luis Suarez. De Uruguayaan kende geen genade en nette de gelijkmaker.