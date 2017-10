Kim Huybrechts naar derde ronde European Darts Trophy

Kim Huybrechts (PDC 15) heeft zich zaterdag dankzij een 6-3 overwinning tegen de Engelsman Nathan Aspinall (PDC 97) geplaatst voor de achtste finales op het European Darts Trophy in het Duitse Göttingen.

Huybrechts brak in de eerste leg door de darts van de 26-jarige Aspinall. Onze landgenoot liet het in de tweede en derde leg afweten, waarbij Aspinall terug brak en met een 100 uitworp een 1-2 voorsprong nam. De 32-jarige Antwerpenaar stelde gelijk met een 76 uitworp en won ook de vijfde en zesde leg. Aspinall kon zijn achterstand herleiden tot één leg na een 130 uitworp. Huybrechts vond terug zijn beste darts en lukte in de achtste leg een 11-darter, waarna hij in leg negen een 104 uitworp wegprikte. Huybrechts noteerde een gemiddelde van 95.16 per drie darts tegen 93.75 voor Aspinall. Bij het uitwerpen was Huybrechts met 60 procent duidelijk beter dan Aspinall, die 30 procent liet optekenen.