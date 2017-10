Jorik Hendrickx eindigt op tweede plaats op Coupe internationale Nice

Kunstschaatser Jorik Hendrickx is zaterdag tweede geworden op de Coupe internationale in het Franse Nice.

Hendrickx, derde na de korte kür, kreeg voor zijn vrije kür een waardering van 157.63 punten (2e). Daarmee kwam hij uit op een totaal van 236.65 punten. De schaatser uit Turnhout moest uiteindelijk enkel de Chinees Han Yan (259.67) voorlaten. De Duitser Peter Liebers (223.44) vervolledigde het podium.

Twee weken geleden kwalificeerde Hendrickx zich in het Duitse Oberstdorf voor de Olympische Winterspelen van begin komend jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang door de 49e editie van de Nebelhorn Trophy te winnen. Hij voegde zich zo bij zijn zusje Loena, die zich bij de wereldkampioenschappen in Helsinki via haar vijftiende plaats voor de Spelen kwalificeerde. Vier jaar geleden maakte Hendrickx al kennis met het olympisch toernooi. In Sotsji werd hij bij zijn debuut zestiende.

MANNEN

- Eindstand:

1. Han Yan (Chn) 259.67

2. Jorik Hendrickx (BEL) 236.65

3. Peter Liebers (Dui) 223.44

4. Romain Ponsart (Fra) 215.79

5. Denis Ten (Kaz) 214.51